حذر خبراء الصحة من مخاطر موجات الحر على حديثي الولادة

تعتبر حديثي الولادة من الفئات الأكثر حساسية لارتفاع درجات الحرارة، وتتطلب إجراءات وقائية مبكرة للحفاظ على سلامتهم.

حذر خبراء ال صحة ومنظمات دولية من مخاطر موجات الحر على حديثي الولادة ، مؤكدين أن عدم اكتمال قدرة أجسامهم على تنظيم الحرارة يعرّضهم للجفاف والإجهاد الحراري.

وشددت التوصيات على أهمية الرضاعة الطبيعية، وتهوية المنزل، والملابس القطنية الخفيفة، ومراقبة علامات الجفاف، وعدم ترك الرضع داخل السيارات المغلقة. مع تزايد موجات الحر خلال فصل الصيف، يوجه خبراء الصحة تحذيرات متكررة بشأن المخاطر التي قد يتعرض لها حديثو الولادة. ويؤكدون أن الرضع يُعدون من أكثر الفئات حساسية لارتفاع درجات الحرارة؛ بسبب عدم اكتمال قدرة أجسامهم على تنظيم الحرارة وفقدان السوائل بسرعة أكبر من الأطفال الأكبر سناً.

تشير تقارير صادرة عن منظمة الصحة العالمية والأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال إلى أن التعرض المطول للأجواء الحارة قد يزيد من احتمالات الإصابة بالجفاف والإجهاد الحراري لدى الرضع، مما يتطلب اتخاذ إجراءات وقائية مبكرة للحفاظ على سلامتهم. يوضح الخبراء أن جسم المولود الجديد لا يزال في مرحلة النمو، لذلك لا يمتلك الكفاءة التي يتمتع بها البالغون في تنظيم درجة الحرارة. وتواجد الطفل في أماكن مرتفعة الحرارة أو ضعيفة التهوية قد يؤدي إلى ارتفاع حرارة الجسم وفقدان السوائل بصورة متسارعة.

تؤكد التوصيات الطبية أن الرضاعة الطبيعية تمثل الوسيلة الأكثر فاعلية لحماية الرضيع من الجفاف خلال الصيف، إذ يوفر حليب الأم احتياجات الطفل من السوائل والعناصر الغذائية الضرورية للنمو. وينصح المختصون بإرضاع الطفل عند الطلب وعدم تأخير الرضعات في الأيام الحارة. ويشير الأطباء إلى أن الأطفال الذين يعتمدون على الرضاعة الطبيعية لا يحتاجون عادة إلى الماء خلال الأشهر الستة الأولى من العمر، إلا إذا أوصى الطبيب بذلك. الحفاظ على تهوية المنزل بصورة جيدة.

متابعة عدد الحفاضات المبللة يوميًا. علامات تحذيرية تستدعي مراجعة الطبيب تشمل أبرز مؤشرات الجفاف قلة عدد الحفاضات المبللة، وجفاف الفم والشفاه، والبكاء دون دموع، والخمول أو النعاس الزائد، وضعف الرضاعة، وارتفاع درجة حرارة الجسم. كما يحذر الأطباء بشدة من ترك الأطفال داخل السيارات المغلقة ولو لفترات قصيرة، إذ يمكن أن ترتفع الحرارة داخل السيارة خلال دقائق إلى مستويات خطيرة قد تؤدي إلى الإجهاد الحراري أو ضربة الشمس.

يؤكد الخبراء أن الالتزام بهذه الإرشادات البسيطة يمنح الرضع حماية أكبر خلال الصيف، ويساعد على تجنب المضاعفات الصحية المرتبطة بالحرارة





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