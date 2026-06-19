حذرت وكالات الاستخبارات الأميركية إدارة الرئيس دونالد ترامب من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من المرجح أن يتخذ خطوات من شأنها تقويض جهود ترامب للتوصل إلى اتفاق سلام دائم مع إيران، حسبما أفاد مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون، لصحيفة "واشنطن بوست".

حذرت وكالات الاستخبارات الأميركية إدارة الرئيس دونالد ترامب من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من المرجح أن يتخذ خطوات من شأنها تقويض جهود ترامب للتوصل إلى اتفاق سلام دائم مع إيران، حسبما أفاد مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون، لصحيفة "واشنطن بوست".

في لبنان، وهو ما قد ينتهك أحد البنود الأساسية للاتفاق الناشئ الذي يدعو إلى إنهاء الأعمال العدائية في ذلك البلد. ويأتي هذا التقييم في وقت تتزايد فيه حدة التوتر بين حكومة نتنياهو ومسؤولي إدارة ترامب، الذين حذروا إسرائيل علنا من تنفيذ هجمات ضد حزب الله قد تربك الاتفاق الذي تعمل واشنطن على إنجازه. السياسي، مع اقتراب الانتخابات المقررة هذا الخريف، مرتبط بإقناع جمهوره بأنه لن يسحب القوات الإسرائيلية من لبنان وأنه مستعد لتصعيد القتال ضد حزب الله.

معتبرة أنها تضعف هدفها المتمثل في الإبقاء على أقصى درجات الضغط على طهران، كما ترى أن الاتفاق قد يقيد قدرتها على الدفاع عن نفسها في مواجهة حزب الله. في المقابل، يؤكد مسؤولو إدارة ترامب أن الاتفاق لا يمنع إسرائيل من الرد إذا تعرضت لهجمات من حزب الله، وأن الحاجة إلى إتمام الصفقة وإعادة فتح مضيق هرمز لتجنب أزمة اقتصادية عالمية تفوق المخاوف الإسرائيلية.

ووفقا للتقرير، فإن أي وقف للأعمال العدائية أو انسحاب من لبنان قد يُنظر إليه داخل إسرائيل على أنه هزيمة سياسية لنتنياهو. وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن الرأي العام الإسرائيلي لا يزال يدعم بقوة الجهود الرامية إلى إضعاف حزب الله، موضحة أن استطلاعا أجراه معهد دراسات الأمن القومي في مايو أظهر تأييد 70 بالمئة من الإسرائيليين اليهود لتكثيف القتال ضد الحزب.

كما نقلت عن مسؤول أميركي ثان قوله، إن رفض إسرائيل سحب قواتها من جنوب لبنان، حتى من دون توسيع العمليات العسكرية، من المرجح أن يقوض الاتفاق الهش بين الولايات المتحدة وإيران. يمثل "وصفة لكارثة"، محذرًا من أن غياب الانسحاب الكامل يجعل استئناف المواجهات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله شبه مؤكد





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