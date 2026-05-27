حج 2023: الحجاج يلتحقون برمي الجمرات في منى

شقّت مجموعات من المصلين طريقها عبر وادي منى لرمي سبع حصوات على مجسم يجسد غواية الشيطان. وتتم هذه المناسك في مبنى ضخم متعدد الطوابق شيدته السلطات السعودية لتفادي وقوع تدافع أدى في الماضي لحوادث دامية.

وبعد الانتهاء، يتحلل الحاج من إحرامه عبر حلق شعر رأسه أو قصّه، ثم يرتدي ملابسه العادية. وقال العراقي عدنان حمد البالغ 58 عاما لا أستطيع تصديق أنني انتهيت من مناسك الحج. وتابع أمام أنظار بناته في عباءاتهن البيضاء كل خطوة كانت ممتعة رغم المشقة الشديدة. وعلى طول الطريق وقف متطوعون يوزعون المياه والعصائر على الحجاج الذين ظهر عليهم الإعياء الشديد جراء الحرارة الشديدة التي تصل إلى 45 درجة مئوية في عرفات.

على مر العقود، وقعت الكثير من الحوادث راح ضحيتها المئات بسبب عمليات التدافع خلال عملية الرجم أو في الأماكن الضيقة عموما. وتسبب تدافع أثناء شعائر رمي الجمرات في منى عام 2015 بوفاة نحو 2300 من الحجيج، في أسوأ كارثة على الإطلاق في موسم حج. المسارات واضحة للدخول للمبنى الضخم وأخرى للخروج منه لمنع أي تقاطع ينتج عنه تدافع، فيما انتشر رجال أمن في أرجاء المكان لضبط الحركة.

ويتوجه الحجاج لاحقا إلى أداء طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج، ثم يعودون بعد ذلك إلى منى حيث يبيتون أيام التشريق التي يقومون خلالها برمي الجمرات الثلاث. ويمكن للحجاج المغادرة بعد جمرة العقبة الكبرى إذا توفر لديهم العذر. بعد طقوس الرجم، يعود الحجاج إلى المسجد الحرام في مكة لأداء طواف الوداع حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام.

وأعلنت السلطات السعودية الثلاثاء مشاركة أكثر من 1.7 مليون حاج، من بينهم 1.54 مليون أتوا من 165 دولة، رغم أجواء الحرب التي تخيم على الشرق الأوسط. في إطار ردها على الهجمات الأميركية والإسرائيلية ضدها في 28 شباط/فبراير، استقبلت المملكة الخليجية الحجاج الإيرانيين. وأدّى أكثر من 30 ألف إيراني الحج، أي نحو ثلث العدد المتوقع في البداية والبالغ 86 ألفا. تزداد وتيرة الظواهر الجوية المتطرفة في كل العالم.

