حبس ثلاثة متهمين في قضية "وفاة بائعة الشاي" في حدائق الأهرام

أمرت النيابة العامة المصرية بحبس ثلاثة متهمين احتياطياً في قضية وفاة مؤيدة معروفة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد تصادم أطلق مقتل سيدة وإصابة أخرى. تحريك السلطات يبرهن الالتزام بالمسؤوليات القانونية والتقيد بمرور الشارع في الجيزة.

في 20 يونيو 2026 تواصلت السلطات المصرية في إطار إجراءاتها القانونية بحبس ثلاثة أشخاص ويستمر المتهمان في عملية التحقيق في ما يُعرف بأسماء إعلامية بـ "وفاة بائعة الشاي" في منطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة.

جاء هذا القرار بعد تحقيقات أولية خلصت إلى دور هؤلاء المتهمين في وقوع تصادم طارئ أدى إلى فقدان حياة سيدة وإصابة أخرى بجانب عربة بيع المشروبات الساخنة، وقد أثارت هذه الحادثة ردود فعل واسعة من الغضب والقلق بين شبكة الإنترنت على حدٍ سواء. تقرر حبس المتهمين بعد استلام النيابة العامة لبلاغ يبرز وقوع حادث سير غير مألوف، حيث تدخل فريق مخضب للموقع فور وصول البلاغ وتمكن من جمع الأدلة الميدانية من خلال استجواب الإصابة ومراجعة محطات المراقبة على الميكانيزمات المحيطة.

أظهرت الطلبيات أن متهمتين كانتا في موقع الحادثة، وقد أقر أحدهما بأنه كان يقود السيارة حين اندلع التصادم، وهو ما حده شكاوى المتهمين الآخرين وسلط كافة تفاصيل الوقائع إلى ضوء التحقيق. وأشارت الوثائق إلى أن والد أحد المتهمين قد سمح للطفل المشتبه به بقيادة السيارة رغم علمه المسبق بعدم امتلاك ابنته رخصة قيادة، ما مضاف إلى ارتكاب مخالفة قانونية ومخاطر طبيعية.

بالتالي تلقت النيابة اتهاماته ثلاثية بالتسبب بالأصابة والوفاة، إتلاف الممتلكات، وقيادة مركبة دون ترخيص، بالإضافة إلى اتهامات لشمول تمكين قاصر من القيادة. ومن جانب وزارة الداخلية، شددت على أن وقوع الحادث كان بسبب فقدان قد يؤدي إلى تصرف عشوائي من قبل الطالب البالغ من العمر 15 عاماً، الذي كان يقود السيارة برفقة صديقته على ارتكاب تصادم دمه.

ما تبقى هو متابعة الإجراءات القضائية وتحديد مدى المسؤولية والبراءة القانونية للمتهم والوالد، وهو ما يضع بكتابة بسرعة تحركات القضاء المصري في إطار تحقيق العدالة والمحاسبة الصارمة على الالتزام بالقواعد المرورية. يظل هذا الحادث مثالاً أخلاقيًا يحث على احترام القوانين والالتزام بالمسؤولية عند قيادة المركبات، ما يحد من وقوع حوادث مماثلة في المستقب





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