حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد" تدخل البحر الأحمر.. والتوتر العسكري يتصاعد مع إيران

عبرت حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد" ومدمرتان ترافقانها قناة السويس ودخلتا البحر الأحمر، في إطار جهود واشنطن للحفاظ على جاهزيتها العسكرية ضد إيران. يأتي ذلك بينما يهدد الجيش الإيراني بإغلاق الممرات الملاحية إذا استمر الحصار الأمريكي على موانئها، وسط توقعات بتقارب دبلوماسي قريب.

أكد مسؤول أمريكي أن حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد" ومدمرتين ترافقانها قد عبرتا قناة السويس ودخلتا البحر الأحمر ، قادمتين من شرق البحر الأبيض المتوسط. وأوضح المسؤول أن هذه التحركات تأتي في إطار جهد أوسع تبذله القوات الأمريكية للحفاظ على جاهزيتها لاستئناف العمليات القتالية ضد إيران في حال فشل وقف إطلاق النار . تنضم إلى "جيرالد فورد" في البحر الأحمر المدمرتان "ماهان" و"ونستون تشرشل".

وفي سياق متصل، تتجه حاملة الطائرات "جورج دبليو بوش" إلى الشرق الأوسط، ومن المحتمل أن تنضم إلى "جيرالد فورد" أو تحل محلها في المنطقة فور وصولها. من جهتها، تقوم مدمرات أمريكية أخرى مزودة بالصواريخ الموجهة بدوريات في بحر العرب، حيث تفرض القوات الأمريكية حصاراً بحرياً على السفن التي تحاول الدخول إلى الموانئ الإيرانية أو الخروج منها. ومنذ بدء هذا الحصار، امتثلت 21 سفينة لتوجيهات القوات الأمريكية بالالتفاف والعودة إلى إيران. وعلى صعيد آخر، هدد الجيش الإيراني بإغلاق حركة الملاحة في البحر الأحمر والخليج وبحر عُمان إذا استمرت الولايات المتحدة في حصارها للموانئ الإيرانية. ووصف قائد قيادة مقر "خاتم الأنبياء"، علي عبد اللهي، الحصار بأنه "غير قانوني"، مشيراً إلى أنه إذا استمر فسيُعتبر انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار. وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية الرسمية بأن عبد اللهي صرح بأن إيران "لن تسمح باستمرار أي صادرات أو واردات في الخليج وبحر عُمان والبحر الأحمر في ظل هذه الظروف". ورغم أن إيران لا تطل بشكل مباشر على البحر الأحمر، إلا أنها تتمتع بنفوذ في المنطقة من خلال حلفائها الإقليميين، أبرزهم الحوثيون في اليمن الذين سبق لهم استهداف سفن في هذه المنطقة. وفيما يتعلق بالجهود الدبلوماسية، من المتوقع أن تُعقد جولة جديدة من الاجتماعات بين المفاوضين الإيرانيين والأمريكيين في العاصمة الباكستانية إسلام آباد يوم الاثنين، وفقاً لما نقله مسؤولون إيرانيون لشبكة CNN يوم الجمعة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أشار يوم الجمعة إلى توقعه التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران في الأيام المقبلة. وفي مقابلة أجرتها معه وكالة "بلومبرغ"، صرح ترامب بأن محادثات السلام "من المرجح" أن تُعقد في نهاية هذا الأسبوع، مما يشير إلى تطورات محتملة على الساحة الدبلوماسية بالتوازي مع التحركات العسكرية





