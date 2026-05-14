حالة استنفار صحي في فرنسا بعد تفشي مرض معوي على متن سفينة سياحية وبوردو تشهد عزل آلاف الركاب

السلطات الفرنسية تعزل أكثر من 1700 راكب على متن سفينة سياحية في مدينة بوردو إثر تفشي حالات التهاب المعدة والأمعاء، مع تسجيل حالة وفاة لم يحدد سببها بعد.

شهدت مدينة بوردو في جنوب غرب فرنسا حالة من الاستنفار الصحي والوقائي القصوى عقب وصول سفينة سياحية ضخمة تبيّن لاحقاً أنها تحمل على متنها مئات الركاب الذين يعانون من أعراض مرضية مقلقة.

وقد قامت السلطات الصحية الفرنسية باتخاذ إجراءات صارمة وفورية تمثلت في عزل أكثر من ألف وسبعمئة راكب داخل السفينة لمنع أي تفشٍ محتمل للمرض بين السكان المحليين في المدينة. وتأتي هذه الخطوة بعد تسجيل عشرات الحالات المشتبه في إصابتها بالتهاب المعدة والأمعاء، وهو ما دفع الوكالة الصحية المحلية في إقليم جيروند إلى التدخل السريع لتقييم الوضع الصحي العام على متن السفينة والسيطرة على الموقف بشكل كامل لضمان عدم خروج العدوى إلى المناطق المجاورة.

وبحسب التقارير الواردة، فإن الرحلة البحرية كانت قد انطلقت في مسار يربط بين عدة وجهات سياحية في فرنسا وإسبانيا، حيث صعد على متنها عدد كبير من الركاب من مدينتي بلفاست وليفربول في المملكة المتحدة خلال اليومين الثامن والتاسع من شهر مايو. وقد استمرت هذه الرحلة التي كان من المقرر أن تمتد لأربعة عشر ليلة، إلا أنها تحولت إلى أزمة صحية عندما بدأت الأعراض في الظهور على عدد متزايد من المسافرين بشكل مفاجئ.

وأوضحت السلطات أن ما يقرب من خمسين راكباً قد ظهرت عليهم أعراض حادة تتوافق مع الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي، مما استدعى تدخلاً طبياً عاجلاً لفحص جميع المصابين وعزلهم في غرفهم الخاصة لضمان عدم انتقال العدوى إلى بقية الركاب أو أفراد طاقم السفينة، مما أدى إلى حالة من التوتر والقلق بين المسافرين الذين وجدوا أنفسهم محاصرين في غرفهم. وفي سياق متصل، سادت حالة من القلق الإضافي بعد الإعلان عن وفاة رجل يبلغ من العمر اثنين وتسعين عاماً كان على متن السفينة في العاشر من مايو.

ورغم توقيت الوفاة المتزامن مع ظهور الحالات المرضية الجماعية، إلا أن التقارير الطبية الأولية أشارت إلى أن المتوفى لم يكن يعاني من أي أعراض مرتبطة بالتهاب المعدة والأمعاء قبل وفاته مباشرة. وأكدت الشركة المشغلة للسفينة أن سبب الوفاة لا يزال مجهولاً حتى هذه اللحظة، وأن جميع الأطراف المعنية في انتظار التقرير النهائي والمفصل الذي سيصدر عن الطبيب الشرعي لتحديد ما إذا كانت الوفاة طبيعية نتيجة السن أو مرتبطة بأي مسبب خارجي أو عدوى مجهولة، مما يضفي نوعاً من الغموض على الحادثة في ظل الظروف الصحية الراهنة التي تمر بها السفينة.

أما فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية المتبعة، فقد أعلنت شركة السفن عن تطبيق بروتوكولات تعقيم مشددة وشاملة في كافة مرافق السفينة، بما في ذلك المناطق العامة والمطاعم وصالات الاستراحة وغرف النوم، وذلك تماشياً مع معايير الصحة العامة الدولية المعتمدة في مثل هذه الحالات. كما تم تعليق خطة توجه الركاب إلى مدينة بوردو مؤقتاً كإجراء احترازي ضروري لمنع تسرب الفيروس أو البكتيريا المسببة للمرض إلى اليابسة ولحماية المجتمع المحلي.

وأكدت الجهات المختصة أن هذه الإجراءات الصارمة لن يتم رفعها إلا بعد ظهور نتائج الفحوصات الطبية الدقيقة والتأكد بشكل قاطع من خلو السفينة من أي مصدر للعدوى النشطة التي قد تهدد السلامة العامة. إن هذه الواقعة تسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجهها السفن السياحية في إدارة الأزمات الصحية الطارئة، حيث تتحول هذه السفن إلى بيئات مغلقة تزيد من سرعة انتشار الأمراض المعدية بشكل أسرع من البيئات المفتوحة.

وقد شددت الوكالة الصحية في إقليم جيروند على أهمية الالتزام بالشفافية المطلقة في التبليغ عن الحالات المرضية لضمان سرعة الاستجابة الطبية. وفي الوقت الحالي، يظل آلاف الركاب في حالة ترقب وانتظار بانتظار السماح لهم بمغادرة السفينة والعودة إلى منازلهم، بينما تستمر الفرق الطبية في إجراء الفحوصات اللازمة لضمان سلامة الجميع، وسط متابعة دقيقة من السلطات الفرنسية لضمان عدم تحول هذه الحادثة إلى أزمة صحية أوسع نطاقاً في المنطقة الأوروبية





