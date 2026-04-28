حالة جوية غير مستقرة في المملكة: أمطار رعدية غزيرة ورياح نشطة

يتوقع المركز الوطني للأرصاد حالة جوية غير مستقرة يوم الثلاثاء تشمل هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات برد قد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من 8 مناطق، أبرزها الرياض ومكة وعسير وجازان ونجران. كما يحذر التقرير من رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تمتد إلى 4 مناطق إضافية، واضطراب في حالة البحر.

كما يحذر التقرير من رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تمتد إلى 4 مناطق إضافية، واضطراب في حالة البحر. أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء، حيث تشير التوقعات إلى استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول، وتكون مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق: الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران.

كما أوضح التقرير أن الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار ستؤثر على أجزاء من تلك المناطق، إضافة إلى امتداد تأثيرها إلى أجزاء من مناطق الجوف، حائل، القصيم والمدينة المنورة، في مشهد جوي يعكس حالة من عدم الاستقرار تستدعي المتابعة المستمرة. تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية تتحول ليلاً إلى شمالية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ويرتفع الموج من متر إلى مترين شمالاً ووسطًا، ومن نصف متر إلى متر ونصف جنوبًا، مع حالة بحر تتراوح بين المتوسط وخفيف إلى متوسط الموج. تشهد المنطقة رياحًا متغيرة الاتجاه بسرعة 10-35 كم/ساعة، مع وصولها إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة. كما يتراوح ارتفاع الموج بين نصف متر إلى أكثر من مترين، وتتحول حالة البحر إلى مائج مع الحالات الجوية النشطة، في مؤشرات على اضطراب بحري مؤقت.

تسجل مناطق مثل الأحساء 41 درجة مئوية، والدمام 39، والرياض والخرج 37 مع فرص أمطار متوسطة إلى غزيرة. بينما تنخفض الحرارة في مناطق مثل السودة وطريف والقريات إلى ما بين 12 و17 درجة مع استمرار فرص الأمطار، في حين تتأثر مناطق أخرى مثل حائل وبريدة وينبع والوجه برياح نشطة وأتربة مثارة.

ويُظهر التقرير تفاوتًا واضحًا في الظواهر الجوية بين أمطار رعدية غزيرة في الشمال والغرب والجنوب، ورياح مغبرة في أجزاء من الوسط والشمال الغربي، ما يعكس حالة جوية واسعة النشاط على معظم مناطق المملكة. وتستمر حالة عدم الاستقرار الجوية حتى نهاية الأسبوع، حيث يتوقع المركز استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق مختلفة، مع احتمالية حدوث سيول في بعض المناطق المنخفضة. كما يحذر من تأثير الرياح القوية على حركة المرور، خاصة في المناطق الصحراوية، حيث قد تتسبب في تقليل الرؤية الأفقية.

ينصح المركز الوطني للأرصاد المواطنين والمقيمين باتخاذ الحيطة والحذر، خاصة في المناطق التي تتوقع هطول أمطار غزيرة، حيث قد تتسبب السيول في إغلاق بعض الطرق. كما ينصح السائقين بتجنب عبور المناطق التي قد تتعرض للسيول، وتجنب القيادة في المناطق التي تتعرض للرياح القوية، حيث قد تتسبب في تقليل الرؤية الأفقية. كما ينصح المركز الوطني للأرصاد بتجنب المناطق المنخفضة التي قد تتعرض للسيول، حيث قد تتسبب في إغلاق بعض الطرق.

sabqorg / 🏆 27. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الأرصاد أمطار رعدية رياح نشطة سيول حالة جوية

United States Latest News, United States Headlines