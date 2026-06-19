حالة طوارئ في بريطانيا بعد تصادم قطاري ركاب near بيدفورد يخلف قتيلاً و89 جريحاً

تصادم قطار لوتون إيربورت إكسبريس مع قطار متوقف قرب بيدفورد البريطانية يؤدي إلى مقتل شخص وإصابة 89 آخرين، حالة الطوارئ تعلن وخدمات الطوارئ تتدخل. التحقيقات الأولية تشير إلى خلل في نظام التحذير التلقائي AWS كسبب محتمل.

أعلنت السلطات البريطانية حالة الطوارئ إثر تصادم قطارَي ركاب قرب مدينة بدفورد، ما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة 89 آخرين، بينهم 11 في حالات حرجة، في حادثة وقعت مساء الثلاثاء حين اصطدم قطار "لوتون آيربورت إكسبريس" بقطار متوقف على نفس الخط.

أعلنت السلطات البريطانية حالة الطوارئ القصوى إثر تصادم قطارَي ركاب تابعَين لشركة "إيست ميدلاندز" بالقرب من مدينة بدفورد، وأسفر الحادث عن مقتل شخص واحد وإصابة 89 آخرين. وكشفت خدمة إسعاف شرق إنجلترا، نقلاً عن صحيفة "الديلي ميل"، أن الحادث خلّف 11 إصابة حرجة للغاية، و22 إصابة خطيرة، و56 إصابة طفيفة. ووقع التصادم في تمام الساعة 5:15 مساءً، حين اصطدم قطار "لوتون آيربورت إكسبريس" بالجزء الخلفي لقطار آخر كان متوقفاً على نفس الخط.

وأعرب رئيس الوزراء البريطاني سير كير ستارمر عن تعازيه، قائلاً: "تقارير مقلقة للغاية عن تصادم قطاري ركاب بالقرب من بدفورد. في المقام الأول، أفكاري مع عائلة الشخص الذي فقد حياته بشكل مأساوي، ومع أولئك الذين أصيبوا بجروح خطيرة". وروى شهود عيان لحظات الرعب داخل عربات القطار؛ إذ أظهرت مقاطع فيديو ركاباً مضرّجين بالدماء يعانون من كدمات وجروح قطعية في الوجه والرأس. وقال الدكتور بيت كناب (40 عاماً)، أحد الناجين: "في لحظة قُذفت إلى الكرسي الأمامي، ثم رأيت الدخان.

كان الناس يبكون ويصرخون، والجميع خائفون ومشوشون. رأيت الكثير من الناس عاجزين عن الكلام، وآخرين مصابين بكسور في الساقين". وأضاف أنه تمكن من الخروج عبر فجوة الأبواب، مشيراً إلى أن فكرته الأولى كانت مغادرة القطار خشية أن يكون الحادث "تفجيراً إرهابياً". وتشير التحقيقات الأولية إلى أن قطار لوتون السريع اصطدم نتيجة خلل في نظام التحذير التلقائي (AWS)، المسؤول عن إيقاف القطارات تلقائياً عند تجاوز الإشارات الحمراء.

وأوضح خبير السكك الحديدية توني مايلز لشبكة "سكاي نيوز" أن الأضرار الظاهرة تشير إلى أن الحادث وقع بـ "سرعة منخفضة نسبياً"، محذراً: "حتى لو كنت تسير بسرعة 40 ميلاً في الساعة وتوقفت فجأة في بضعة أمتار، فإن جسدك يحمل طاقة تلك السرعة وستتحرك حتى تصطدم بشيء ما. لذلك، حتى التصادمات منخفضة السرعة يمكن أن تكون خطيرة".

وفي أعقاب الحادث، جرى تعليق جميع رحلات القطارات المتجهة من وإلى محطة "لندن سانت بانكراس"، فيما طالب مستشفى جامعة لوتون ودنستابل الجمهور بتجنب زيارة قسم الطوارئ إلا في الحالات الحرجة القصوى، وذلك لاستيعاب تدفق المصابين





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