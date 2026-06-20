حالة التوتر في لبنان تزداد خطورة

قال الجيش اللبناني، في بيان اليوم السبت، إن استمرار الهجمات الإسرائيلية هدفه عرقلة الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار في البلاد. بعدما طال التصعيد الأخير مناطق واسعة في الجنوب وصولًا إلى البقاع موقعة المزيد من القتلى والجرحى ومسببة دمارا كبيرا في الممتلكات. كذلك أفادت مصادر ميدانية والوكالة الوطنية للإعلام عن مقتل 5 أشخاص على الأقل صباح اليوم، جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت بلدة عربصاليم في وضواحيها، حيث استهدفت الغارات مباني سكنية، تزامناً مع قصف مدفعي كثيف قبيل الفجر استهدف بلدات عدة، منها كفرتبنيت، حاروف، كفررمان، كفرجوز، حبوش، والنبطية الفوقا. عن شن غارات استهدفت مراكز قيادية وبنى تحتية تابعة لحزب الله، مبرراً ذلك بردّه على ما وصفه بـ "انتهاكات متكررة" لوقف إطلاق النار ورصد تحركات لعناصر الحزب في تلك المناطق. تزامناً مع القصف الجوي، اندلعت اشتباكات عنيفة في محيط تلة علي الطاهر، حيث حاول الجيش الإسرائيلي التقدم تحت غطاء ناري كثيف. في بيانات متلاحقة تصديه لهذه المحاولات، مؤكداً استهداف تجمعات للجنود الإسرائيليين بالصواريخ وقذائف الهاون، كما أعلن الحزب عن استهداف دبابة "ميركافا" إسرائيلية بصاروخ موجه أدى إلى اشتعالها. تمسك بلاده بوقف إطلاق النار كركيزة أساسية للمفاوضات، في حين أعلن الجانب الأميركي عن ترتيبات لجولة مفاوضات مقبلة ستعقد في واشنطن بين 23 و25 يونيو الجاري. وتسود حالة من القلق في الأوساط اللبنانية والدولية حول مدى صمود اتفاق التهدئة في ظل الخروقات الميدانية المتصاعدة التي تضع المنطقة أمام منعطف أمني خطير.

قال الجيش ال لبنان ي، في بيان اليوم السبت، إن استمرار الهجمات ال إسرائيل ية هدفه عرقلة الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار في البلاد. بعدما طال التصعيد الأخير مناطق واسعة في الجنوب وصولًا إلى البقاع موقعة المزيد من القتلى والجرحى ومسببة دمارا كبيرا في الممتلكات.

كذلك أفادت مصادر ميدانية والوكالة الوطنية للإعلام عن مقتل 5 أشخاص على الأقل صباح اليوم، جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت بلدة عربصاليم في وضواحيها، حيث استهدفت الغارات مباني سكنية، تزامناً مع قصف مدفعي كثيف قبيل الفجر استهدف بلدات عدة، منها كفرتبنيت، حاروف، كفررمان، كفرجوز، حبوش، والنبطية الفوقا. عن شن غارات استهدفت مراكز قيادية وبنى تحتية تابعة لحزب الله، مبرراً ذلك بردّه على ما وصفه بـ "انتهاكات متكررة" لوقف إطلاق النار ورصد تحركات لعناصر الحزب في تلك المناطق.

تزامناً مع القصف الجوي، اندلعت اشتباكات عنيفة في محيط تلة علي الطاهر، حيث حاول الجيش الإسرائيلي التقدم تحت غطاء ناري كثيف. في بيانات متلاحقة تصديه لهذه المحاولات، مؤكداً استهداف تجمعات للجنود الإسرائيليين بالصواريخ وقذائف الهاون، كما أعلن الحزب عن استهداف دبابة "ميركافا" إسرائيلية بصاروخ موجه أدى إلى اشتعالها. تمسك بلاده بوقف إطلاق النار كركيزة أساسية للمفاوضات، في حين أعلن الجانب الأميركي عن ترتيبات لجولة مفاوضات مقبلة ستعقد في واشنطن بين 23 و25 يونيو الجاري.

وتسود حالة من القلق في الأوساط اللبنانية والدولية حول مدى صمود اتفاق التهدئة في ظل الخروقات الميدانية المتصاعدة التي تضع المنطقة أمام منعطف أمني خطير. بعدما طال التصعيد الأخير مناطق واسعة في الجنوب وصولًا إلى البقاع موقعة المزيد من القتلى والجرحى ومسببة دمارا كبيرا في الممتلكات.

كذلك أفادت مصادر ميدانية والوكالة الوطنية للإعلام عن مقتل 5 أشخاص على الأقل صباح اليوم، جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت بلدة عربصاليم في وضواحيها، حيث استهدفت الغارات مباني سكنية، تزامناً مع قصف مدفعي كثيف قبيل الفجر استهدف بلدات عدة، منها كفرتبنيت، حاروف، كفررمان، كفرجوز، حبوش، والنبطية الفوقا. عن شن غارات استهدفت مراكز قيادية وبنى تحتية تابعة لحزب الله، مبرراً ذلك بردّه على ما وصفه بـ "انتهاكات متكررة" لوقف إطلاق النار ورصد تحركات لعناصر الحزب في تلك المناطق.

تزامناً مع القصف الجوي، اندلعت اشتباكات عنيفة في محيط تلة علي الطاهر، حيث حاول الجيش الإسرائيلي التقدم تحت غطاء ناري كثيف. في بيانات متلاحقة تصديه لهذه المحاولات، مؤكداً استهداف تجمعات للجنود الإسرائيليين بالصواريخ وقذائف الهاون، كما أعلن الحزب عن استهداف دبابة "ميركافا" إسرائيلية بصاروخ موجه أدى إلى اشتعالها. تمسك بلاده بوقف إطلاق النار كركيزة أساسية للمفاوضات، في حين أعلن الجانب الأميركي عن ترتيبات لجولة مفاوضات مقبلة ستعقد في واشنطن بين 23 و25 يونيو الجاري.

وتسود حالة من القلق في الأوساط اللبنانية والدولية حول مدى صمود اتفاق التهدئة في ظل الخروقات الميدانية المتصاعدة التي تضع المنطقة أمام منعطف أمني خطير.





skynewsarabia / 🏆 19. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

لبنان إسرائيل حرب تلفات مفاوضات تهدئة أمن

United States Latest News, United States Headlines