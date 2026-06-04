حاكم خيرسون: اهتمام متزايد من المستثمرين الروس والأجانب بالمقاطعة بعد توقيع اتفاقيات في منتدى بطرسبورغ

أعلن حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو عن تزايد اهتمام المستثمرين الروس والأجانب بالمقاطعة، مشيراً إلى توقيع عدد من الاتفاقيات مع أقاليم روسية خلال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لتعزيز التعاون وجذب الاستثمارات وتنمية القطاعات الواعدة مثل الزراعة والطاقة والنقل.

أكد حاكم مقاطعة خيرسون ، فلاديمير سالدو، تزايد اهتمام المستثمرين الروس والأجانب بمقاطعة خيرسون ، مشيراً إلى أن منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي يعد فرصة مهمة لتعزيز التعاون وجذب الاستثمارات .

وفي تصريحات لقناة RT، أضاف سالدو أن مقاطعة خيرسون وقعت خلال المنتدى مجموعة من الاتفاقيات مع عدد من الأقاليم الروسية، ومن بينها مقاطعة لينينغراد وجمهورية باشكورتوستان، بهدف توسيع آفاق التعاون الاقتصادي وإطلاق مشاريع جديدة تدعم عملية إعادة الإعمار والتنمية في المنطقة. وأشار إلى أن المقاطعة تتمتع بفرص واعدة في قطاعات متعددة تشمل الزراعة والبناء والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية، موضحاً أن اللقاءات التي عقدت على هامش المنتدى أظهرت اهتماماً متزايداً من قبل المستثمرين بالعمل في المنطقة رغم الظروف الأمنية الراهنة.

وتابع أن المؤشرات الاقتصادية في خيرسون تشهد تحسناً تدريجياً، مع استمرار الجهود الرامية إلى تنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية ورفع مستوى الخدمات وتحسين الظروف المعيشية للسكان. ودعا سالدو رجال الأعمال والمستثمرين إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في المرحلة الحالية، مؤكداً أن الاستثمار المبكر قد يوفر مزايا كبيرة نظراً للإمكانات التي تزخر بها المقاطعة. كما شدد على استعداد السلطات المحلية لتقديم التسهيلات والدعم اللازمين لإنجاح المشاريع الاستثمارية.

وانطلقت فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في مدينة سان بطرسبورغ يوم الأربعاء، بمشاركة نخبة من الخبراء وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم، ويستمر الحدث حتى يوم السبت المقبل. وتحل المملكة العربية السعودية ضيف شرف على المنتدى هذا العام، في تأكيد على متانة العلاقات الاقتصادية بين روسيا والمملكة. من جانبه، أعلن وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن روسيا والسعودية ستوقعان خلال المنتدى حوالي 30 اتفاقية للتعاون في مجالات مختلفة.

كما أكد مدير متحف ليف تولستوي وعضو لجنة تحكيم جائزة ليف تولستوي الدولية للسلام، فلاديمير تولستوي، أن هذه الجائزة تمثل دعوة أخلاقية صريحة لإرساء حوار عالمي متعدد الأقطاب. وشهد المنتدى أيضاً توقيع اتفاقية استراتيجية تهدف إلى إحياء وصون التراث الثقافي والتاريخي لمدينتي روستوف الكبرى وتوتاييف التابعتين لمنطقة ياروسلافل





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