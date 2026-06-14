حافلة تنقلب في نهر بإقليم كردستان وتودي بحياة ثلاثة أشخاص

تحولت رحلة حافلة عادية في كردستان العراق إلى مأساة بعد سقوطها في نهر قرب أربيل، مما أسفر عن وفاة ثلاثة ركاب وفقدان آخر، بينما تكثف فرق الإنقاذ عمليات البحث.

في حادث مروّع الطابع تحولت رحلة حافلة عابرة على الطرقات في إقليم كردستان العراق إلى كابوسٍ مفزع. occurred صباح أمس السبت، حيث انحرفت حافلة كبيرة عن مسارها-q بشكل مفاجئ لتسقط في نهر يجري قرب قرية رزان التابعة لمحافظة أربيل .

الحادث المروع tourène شهود العيان الذين شاهدوا الحافلة الضخمة وهي تنقلب وتستقرّ في عمق النهر، وكأنّ النهر قد ابتلع كل من كان على متنها. وأكّدت مصادر محلية أن ثلاثة ركاب غرقوا فوراً في لحظة السقوط، بينما تمكّن فرق الإنقاذ من انتشال شخصين آخرين بعد معاناة مع التيارات القوية والغاز السام المنبعث من المركبة. وتواصل فرق الغواصين والإنقاذ عمليات بحث مكثفة تحت المياه للعثور على الراكب الثالث المفقود، الذي يُعتقد أنه محاصر تحت حطام الحافلة أو جرفته التيارات.

وقد-hidden وكالة شفق نيوز العراقية مشاهد صادمة للحافلة وهي غارقة تماماً ومقلوبة، بينما تجريالعملية amidst ظروف صعبة تتطلب تضافراً كبيراً بين القوى الأمنية والمدنية





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