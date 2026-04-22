حادث تصادم طائرات بسبب التقاط الصور.. وتجربة أميركية للتخلي عن الهواتف الذكية

كشف تحقيق عن سبب تصادم طائرتين مقاتلتين كورية جنوبية، بينما أظهرت تجربة أميركية الآثار الإيجابية والسلبية للتخلي عن الهواتف الذكية.

كشف تقرير رسمي أن طائرتين مقاتلتين كوريتين جنوبيتين اصطدمتا في الجو عام 2021 بسبب قيام الطيارين بالتقاط صور ومقاطع فيديو. وحسب شبكة بي بي سي البريطانية، فقد أفاد مجلس التدقيق والتفتيش في سيول بأن الحادث وقع أثناء قيام طائرتين طراز إف-15 كيه بمهمة جوية فوق مدينة دايغو بوسط البلاد.

ووفق المجلس، فإن أحد الطيارين كان يرغب في توثيق رحلته الأخيرة مع وحدته العسكرية، في ممارسة وُصفت بأنها كانت منتشرة على نطاق واسع بين الطيارين في ذلك الوقت. وقد أعلن نيته مسبقاً في اجتماع قبل الإقلاع. وقد كان الطيار يقود الطائرة المرافقة، ويتبع الطائرة الرئيسية خلال المهمة. وأثناء عودتهما إلى القاعدة، بدأ التقاط صور بهاتفه الشخصي.

وعندما لاحظ قائد الطائرة الرئيسية ذلك، طلب من طيار آخر على متن طائرته تصوير الطائرة المرافقة. وأثناء ذلك، قام الطيار المرافق بمناورة مفاجئة للاقتراب، وتحسين زاوية التصوير، ما أدى إلى اقتراب خطير انتهى بالتصادم. ورغم نجاة الطيارين دون إصابات، فقد لحقت أضرار بالطائرتين كلفت الجيش 880 مليون وون (596 ألف دولار أميركي) لإصلاحها.

وأقر طيار الطائرة المرافقة، والذي ترك الخدمة العسكرية لاحقاً، بأن مناورته المفاجئة تسببت في الواقعة، لكنه دافع عن نفسه بأن الطيار الآخر وافق ضمنياً على ذلك لعلمه بعملية التصوير. وفيما حاول سلاح الجو تحميله كامل تكلفة الأضرار، قرر مجلس التدقيق والتفتيش إلزامه بدفع عُشر المبلغ فقط، معتبراً أن المؤسسة العسكرية تتحمل جزءاً من المسؤولية لعدم تنظيم استخدام الكاميرات الشخصية بشكل كافٍ.

في سياق منفصل، قُتلت امرأة كندية وأصيب 13 شخصاً نتيجة هجوم مسلّح نفّذه رجل، الاثنين، في موقع تيوتيهواكان الأثري الشهير في المكسيك، وفق ما أعلنت السلطات. كما أعلنت شرطة شريفبورت أن مسلحاً في ولاية لويزيانا الأميركية قتل 8 أطفال في عمليات إطلاق نار مرتبطة بخلافات أسرية داخل منزلين مختلفين. وتأتي هذه الحوادث المأساوية في ظل تزايد المخاوف بشأن العنف المسلح في كل من الولايات المتحدة والمكسيك.

بالإضافة إلى ذلك، كشف تقرير لـ وكالة الصحافة الفرنسية عن تجربة فريدة أجراها نحو ثلاثين شخصاً أميركياً من الجيل الشاب، حيث استبدلوا بهواتفهم الذكية القديمة لمدة شهر. أظهرت التجربة صعوبات جمة في التكيف مع الحياة بعيداً عن التكنولوجيا الحديثة، ولكنها كشفت أيضاً عن لحظات استمتاع بالانقطاع عن العالم الرقمي. المشاركون توقفوا عن استخدام خرائط جوجل، وتصفح منصات التواصل الاجتماعي، والاستماع إلى الموسيقى عبر الإنترنت، واكتشفوا متعة بسيطة في التواصل المباشر مع الآخرين والاستمتاع بالطبيعة.

وقد أظهرت التجربة وعياً متزايداً بالآثار الضارة لوسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية والتركيز، ورغبة في تقليل الاعتماد على الشاشات





