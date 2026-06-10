حادثة أمنية جديدة قبالة اليمن وتبادل إطلاق نار بين مسلحين وأمن سفينة شحن

هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تبلغ عن اقتراب زورق مسلحين من سفينة شحن في البحر العربي ووقوع تبادل لإطلاق النار، وسط تصاعد الهجمات الحوثية على السفن في المنطقة دعماً لغزة.

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية UKMTO يوم الأربعاء وقوع حادثة أمنية في البحر العربي قبالة سواحل اليمن . وبحسب البيان الصادر عبر منصة إكس، فقد تم استلام بلاغ عن الحادث الذي وقع على بعد 88 ميلاً بحرياً جنوب غرب منطقة بلحاف اليمن ية.

وذكرت الهيئة أن سفينة شحن أبلغت عن اقتراب زورق صغير يحمل ستة مسلحين منها، ما أدى إلى تبادل لإطلاق النار بين المسلحين وفريق الأمن الموجود على متن السفينة. يأتي هذا الحادث في سياق تصاعد الهجمات في المنطقة، حيث استهدف الحوثيون في اليمن مراراً ما وصفوه بأنها سفن شحن تابعة لإسرائيل أو متوجهة إليها، كجزء من دعمهم لقطاع غزة في مواجهة الحرب التي تشنها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر 2023.

وقد تحولت هذه الهجمات إلى تهديد خطير للملاحة الدولية في البحر العربي وبحر الأحمر. إضافة إلى ذلك، تشهد المنطقة توترات متعاقبة تشمل عدة دول. فقد سقطت مروحية أباتشي أمريكية قرب مضيق هرمز، وأعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب سلامة الطيارين. وفي تطور آخر، قدمت الكويت رسالة احتجاج ثانية إلى منظمة الطيران المدني الدولي ضد إيران، بعد أيام من الهجوم على مطارها.

كما أن تركيا تحذر من خطورة أزمة المناخ، وتدعو إلى مبادرة عالمية للحد من النفايات. وعلى الصعيد النووي، هناك مشروع قرار أمريكي يطالب إيران بتقديم معلومات عن مواقعها النووية "دون تأخير". وفي الجنوب اللبناني، أعلن حزب الله تنفيذ خمس هجمات جديدة، ما أسفر عن إصابة أربعة جنود إسرائيليين





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