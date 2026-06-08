حادثة طعن في محطة بنسلفانيا وتفاعلات أمريكية متعددة على الصعيدين الداخلي والخارجي

تعرض خمسة أشخاص لهجمات سكين في محطة بنسلفانيا بنيويورك قبل مباراة نهائية في NBA، وتزامنًا مع تصريحات ترامب حول إيران، ومفاوضات حول جزر تشاغوس، وزيادة التوترات الإقليمية، وبينما يقترب إيلون ماسك من كونه أول تريليونير، تكشف جيل بايدن عن حالة صحية خطيرة للجنرال جو بايدن.

في ليلة الأحد، شهدت محطة بنسلفانيا بوسط مدينة نيويورك حادثة طعن أثارت قلق المسؤولين وتطاردها تقارير إعلامية متعددة. وفقًا لجهاز الإطفاء الذي نقل تفاصيل الحادث إلى وكالة الصحافة الفرنسية، تعرض خمسة أشخاص لهجمات سكين في أوقات متأخرة من المساء، قبل ساعات قليلة من انطلاق أول مباراة نهائية في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين ( NBA ) في المدينة، وعلى مشارف بدء كأس ال عالم 2026.

أظهر الفحص الطبي أن أحد الجرحى أصيب بجروح خطرة، بينما تعرض شخصان لجروح متوسطة، وخرّج شخصان آخران بجروح طفيفة. جميع المصابين تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، ولم تُعْلِن تفاصيل عن هوية الجاني بعد إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة. تزامنًا مع الحادثة، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحًا ي reafّح فيه إصراره على متابعة مسار المفاوضات مع إيران رغم تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة.

وقد شدد ترامب على أن واشنطن لن تتنازل عن أي أصول إيرانية ولن ترفع العقوبات قبل تحقيق تقدم واضح في المفاوضات الأمنية. في الوقت نفسه، سُجِّل وصول مهاجم المنتخب العراقي أيمن حسين إلى الولايات المتحدة تحت إجراءات دقيقة من قبل سلطات الهجرة الأمريكية، حيث خضع لتحقيق مطول قبل السماح له بالمشاركة في كأس العالم 2026، ما يعكس تدابير صارمة تتخذها الولايات المتحدة لضمان أمن الفعاليات الرياضية الدولية.

على صعيد دولي آخر، أشار تقرير لصحيفة "تلغراف" البريطانية إلى أن البيت الأبيض يدرس اقتراحًا غير مؤكد لشراء جزر تشاغوس من موريشيوس، وهو ما قد يفتح الباب أمام الولايات المتحدة لتوسيع سيطرتها على قاعدة دييغو غارسيا الجوية الموجودة على الأرخبيل الهندي. رفض الرئيس ترامب هذا الاتفاق، واصفًا إياه بـ "الخطأ الفادح"، مؤكداً أن أي خطوة نحو تسليم السيادة البريطانية على الجزر إلى موريشيوس تستدعي مراجعة شاملة للمتطلبات الاستراتيجية الأمريكية.

كما دعا ترامب إسرائيل إلى توجيه هجماتها ضد حزب الله بإنارة أكثر دقة، مؤكدًا أن الضربات يجب أن تكون "جراحية" لتقليل الخسائر المدنية وتعزيز الاستقرار الإقليمي. هذه التصريحات تتزامن مع استمرار النزاعات المستمرة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية وتبادلات الاتهامات المتكررة بخرق وقف إطلاق النار الذي أعلنته الولايات المتحدة في أبريل الماضي. في الساحة الاقتصادية، يقترب الملياردير إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس إكس"، من تحقيق ثروة تراثية تقارب التريليون دولار، ما قد يجعله أول "تريليونير" في تاريخ البشرية.

هذا الإنجاز الاقتصادي يتزامن مع تصاعد اهتمام الإعلام الدولي بحالة صحة جو بايدن، حيث كشفت السيدة الأولى السابقة جيل بايدن عن تشخيص السرطان البروستاتي في مراحله المتقدمة للجنرال السابق، مما يضيف بُعدًا شخصيًا إلى ساحة السياسة الأمريكية قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة. تجتمع كل هذه الأحداث المتباينة في لحظة تاريخية تشهد فيها الولايات المتحدة مضاعفة الضغوط الداخلية والخارجية، من حوادث العنف في المرافق العامة إلى تحركات دبلوماسية جريئة في مناطق استراتيجية، فضلاً عن صراعات إقليمية تتطلب دبلوماسية دقيقة ومحددة.

يبقى السؤال مطروحًا حول كيفية تفاعل الإدارة الأمريكية مع هذه التحديات المتعددة، وما إذا كان سيتسنى لها تحقيق توازن بين الأمن الداخلي، والسياسة الخارجية، والاقتصاد العالمي المتقلب





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