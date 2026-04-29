حادث بحري مفاجئ في مضيق البوسفور: سفينة شحن تركية تفقد مسارها وتسبب أضراراً بقصر في إسطنبول

شهد مضيق البوسفور في إسطنبول حادثاً بحرياً مفاجئاً بعد انحراف سفينة شحن تركية عن مسارها، ما أدى إلى تدخل عاجل لتجنب أضرار أكبر. انحرفت السفينة «كابا» أثناء عبورها للمضيق، واقتربت من قصر يطل على الضفة الأوروبية، مما تسبب في أضرار محدودة دون إصابات. أدى الحادث إلى إغلاق المضيق لساعات، وسط إجراءات تنظيمية مشددة لحركة الملاحة.

في صباح يوم الثلاثاء الموافق 29 أبريل 2026، شهد مضيق البوسفور في إسطنبول حادثة بحرية مفاجئة، عندما انحرفت سفينة شحن تركية تدعى «كابا» عن مسارها أثناء عبورها للمضيق، مما أدى إلى تدخل عاجل لتجنب أضرار أكبر.

كانت السفينة التي يبلغ طولها 147 متراً قادمة من روسيا عبر البحر الأسود، قبل أن تفقد مسارها بعد دخولها منطقة ساريير شمال إسطنبول. اقتربت السفينة بشكل خطير من قصر يطل على الضفة الأوروبية للمضيق، يملكه سيدة الأعمال التركية المشهورة بيانكا تركمان. على الرغم من توقف السفينة قبل الاصطدام المباشر بالقصر، إلا أن الحادث تسبب في أضرار محدودة بسور المبنى وباحته المطلة على المضيق، دون تسجيل أي إصابات.

أدى الحادث إلى إغلاق مضيق البوسفور لساعات، بهدف تمكين فرق الإنقاذ من التعامل مع السفينة وإعادتها إلى مسارها، وسط إجراءات تنظيمية مشددة لحركة الملاحة. استُدعيت ثلاث سفن سحب للمساعدة في السيطرة على السفينة وإبعادها عن المنطقة السكنية المطلة على المضيق. وفقًا للمعلومات الأولية، كانت السفينة في طريقها من روسيا عبر البحر الأسود، قبل أن تفقد مسارها بعد دخولها مضيق البوسفور في منطقة ساريير.

تمكنت فرق الإنقاذ من السيطرة على الوضع بعد جهود مكثفة، لكن الحادث أثار تساؤلات حول سلامة الملاحة في المضيق الحيوي، خاصة مع كثافة حركة السفن التجارية. من المتوقع أن يتم إجراء تحقيق شامل لتحديد أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل





