حائل تحتفي باعتمادها مدينة صحية عالمية ضمن رؤية 2030

الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود يتسلم شهادة اعتماد حائل كمدينة صحية من وزير الصحة، فهد الجلاجل، تأكيداً على توافقها مع معايير منظمة الصحة العالمية وتعزيزاً لرؤية السعودية 2030. تسلط الشهادة الضوء على الإنجازات في نمط الحياة، المساحات الخضراء، جودة الهواء، وتكامل القطاع الصحي والتعليمي.

في خطوة تاريخية تعكس التزام المملكة العربية السعودية بتحقيق أعلى معايير الصحة والرفاهية لمواطنيها، تسلّم أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود، شهادة اعتماد حائل كمدينة صحية. جاء هذا الاعتراف الرفيع من وزير الصحة ، الأستاذ فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، مطبقاً لأدق معايير منظمة الصحة العالمية. ويمثل هذا الإنجاز ركيزة أساسية في تعزيز بناء مجتمع حيوي ومتكامل، تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة.

خلال حفل مهيب أقيم لهذه المناسبة، أكد وزير الصحة على أهمية هذا الاعتماد، مشيراً إلى أن حائل باتت بالفعل نموذجاً يحتذى به في تطبيق مبدأ "الصحة في كل السياسات". وأبرز الوزير الإنجازات الملموسة التي حققتها المنطقة في مختلف القطاعات، والتي ساهمت بشكل مباشر في هذا الاعتراف العالمي. ففي جانب نمط الحياة، تتجاوز نسبة ممارسي النشاط البدني بانتظام في المجتمع الحائلي 50%، مما يدل على مستوى عالٍ من الوعي الصحي والاهتمام برفاهية الأفراد. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل امتد ليشمل البيئة المحيطة، حيث تفتخر حائل بمساحات خضراء شاسعة تزيد عن 3.5 مليون متر مربع، ليبلغ نصيب الفرد من هذه المساحات ما يقارب 9.5 أمتار مربعة، متجاوزة بذلك المعايير العالمية بامتياز. أما في مجال جودة الهواء، فقد أظهرت حائل تفوقاً لافتاً، حيث تجاوزت المعيار العالمي بنحو 35%، مما يؤكد على بيئة صحية وآمنة توفر ظروفاً مثالية للعيش. على الصعيد الصحي، يقود التجمع الصحي في حائل بثبات عجلة تطبيق نموذج الرعاية الصحية السعودي المبتكر. فقد تم بناء منظومة صحية متكاملة تضمن تقديم خدمات عالية الجودة، مع التركيز على سهولة الوصول إليها من قبل جميع أفراد المجتمع، دون استثناء. هذا التكامل في الخدمات الصحية يهدف إلى ضمان صحة الفرد والمجتمع ككل، وتقديم رعاية وقائية وعلاجية فعالة. وفي قطاع التعليم، الذي يعد أحد أعمدة التنمية المجتمعية، تحتضن حائل منظومة تعليمية قوية تضم 492 مدرسة، بالإضافة إلى جامعة مرموقة وكليات تقنية متخصصة. تعمل هذه المؤسسات التعليمية جنباً إلى جنب لتعزيز الوعي الصحي والمعرفي لدى الأجيال الناشئة، وتأهيل الكوادر الوطنية بكفاءة عالية لتلبية احتياجات سوق العمل والمساهمة في بناء مستقبل مزدهر. إن هذا الاهتمام الشامل بقطاعات الحياة المختلفة يعكس بصورة واضحة التأثير الإيجابي الملموس على جودة الحياة والتنمية المستدامة في المنطقة، مما يجعل حائل اليوم نموذجاً متكاملاً يجسد ببراعة المستهدفات الطموحة لرؤية المملكة 2030، وهي رؤية تسعى إلى بناء مجتمع صحي، واقتصادي قوي، ووطن مزدهر. إن حصول حائل على شهادة مدينة صحية ليس مجرد اعتراف رسمي، بل هو تتويج لجهود حثيثة وعمل دؤوب من قبل قيادة المنطقة وجميع الجهات المعنية. يمثل هذا الإنجاز دافعاً قوياً للمضي قدماً في تطوير الخدمات الصحية والبيئية والتعليمية، لضمان استمرار حائل في تبوء مكانتها كنموذج يحتذى به في تحقيق جودة الحياة لجميع ساكنيها. تتجاوز أبعاد هذا الاعتماد مجرد الصحة البدنية، لتشمل الصحة النفسية والاجتماعية والبيئية، مقدمة بذلك إطاراً شاملاً للتنمية المستدامة. إن رؤية المملكة 2030 قد وضعت صحة الإنسان ورفاهيته في مقدمة أولوياتها، وجاء اعتماد حائل كمدينة صحية ليؤكد على أن هذه الرؤية تتحول إلى واقع ملموس على أرض المملكة. لقد أثبتت حائل قدرتها على تحقيق أعلى المعايير الدولية، وأصبحت مثالاً يحتذى به للمدن الأخرى التي تسعى إلى تعزيز بيئتها الصحية وتحسين جودة حياة سكانها، مساهمة بذلك في تحقيق نهضة شاملة تعود بالنفع على الفرد والمجتمع والوطن بأسره





