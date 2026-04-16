حائل تتألق عالميًا: مدينة صحية وواحة خضراء وذكية

منظمة الصحة العالمية تعتمد حائل مدينة صحية عالمية لعام 2026، متوجة جهودها في تحقيق 80 معيارًا عبر 9 محاور رئيسية. المدينة تفوز أيضًا بجائزة "المدينة العربية الخضراء" وتحقق مركزًا متقدمًا في مؤشرات المدن الذكية، مع تحسن كبير في المؤشرات الصحية وزيادة متوسط العمر المتوقع.

احتفت مدينة حائل بإنجاز فريد من نوعه بعد اعتمادها رسميًا من قبل منظمة الصحة العالمية كـ " مدينة صحية عالمية" لعام 2026. جاء هذا الاعتماد تتويجًا لجهود حثيثة ومستمرة، حيث استوفت المدينة 80 معيارًا دقيقًا موزعة على تسعة محاور رئيسية، شملت الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتنمية المعلومات المجتمعية لتعزيز الوعي الصحي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون والشراكة الفعالة بين مختلف القطاعات الحكومية والخدمية والمجتمعية.

كما شملت المحاور الرئيسية الاهتمام بالتعليم والتثقيف الصحي، وتمكين المجتمع من خلال برامج ومبادرات مبتكرة، والحرص على توفير بيئة نظيفة وصحية، ودعم المشاريع الصغيرة التي تساهم في تحسين جودة الحياة، والاستعداد التام للاستجابة للطوارئ، وتأسيس مركز قوي للمعلومات المجتمعية. لم يكن هذا الإنجاز وليد الصدفة، بل جاء نتيجة لتضافر جهود عدد كبير من الجهات الوطنية والإقليمية والمحلية. فقد شاركت بفعالية في تحقيق متطلبات هذا البرنامج كل من إمارة منطقة حائل، وجامعة حائل العريقة، ووزارة التعليم التي لعبت دورًا محوريًا في نشر الوعي الصحي بين الأجيال الناشئة، والأمن العام والدفاع المدني في ضمان سلامة المجتمع، وهيئة الهلال الأحمر السعودي التي تقدم خدمات إسعافية حيوية، وهيئة تطوير منطقة حائل وأمانة المنطقة في تطوير البنية التحتية والمشاريع الحضرية، ووزارة الصحة والتجمع الصحي بحائل اللذين يشكلان الركيزة الأساسية للقطاع الصحي. هذه الشراكة المتكاملة كانت سر النجاح في استيفاء كافة المعايير المطلوبة. تزامنت هذه الجائزة المرموقة مع فوز حائل بجائزة "المدينة العربية الخضراء" في دورتها الخامسة عشرة، حيث حققت المدينة المركز الأول على مستوى الوطن العربي. يعكس هذا الإنجاز التزام حائل الراسخ بتحقيق الاستدامة البيئية، إذ وصلت المسطحات الخضراء فيها إلى حوالي 4.5 مليون متر مربع، وارتفع نصيب الفرد من هذه المساحات إلى 9.64 متر مربع، مع خطة طموحة لزراعة أكثر من 300 ألف شجرة منذ عام 2022. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل شمل تطوير وصيانة 357 حديقة موزعة في مختلف أحياء المدينة، مما يجعلها وجهة مثالية للعيش والاستمتاع بالطبيعة. على صعيد آخر، سجلت مدينة حائل حضورًا لافتًا في مؤشرات المدن الذكية لعام 2026، محققة المركز الثاني على المستوى السعودي والثالث والثلاثين عالميًا. يرجع هذا التقدم إلى التوسع الكبير في الخدمات الحكومية الرقمية وتطبيق مشروعات البنية التحتية الذكية التي تهدف إلى تسهيل حياة المواطنين وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة. من الناحية الصحية، شهدت المنطقة تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الصحة العامة، حيث انخفضت وفيات الأمراض المزمنة من حوالي 500 حالة إلى ما يقارب 300 حالة، كما تراجعت وفيات الحوادث بشكل كبير. وقد انعكس هذا التحسن إيجابًا على رضا السكان عن الخدمات الصحية، حيث ارتفع من 60% في عام 2016 إلى 86% في الوقت الحالي. يضم تجمع حائل الصحي 110 مراكز رعاية أولية و 15 مستشفى عامًا ومتخصصًا، بكفاءة سريرية بلغت 2240 سريرًا، مع إضافة 300 سرير جديد مع افتتاح مستشفى حائل العام الجديد. وتشير الأرقام المبشرة إلى أن متوسط العمر المتوقع في حائل قد بلغ 83.5 سنة في عام 2025، متجاوزًا بذلك مستهدف رؤية السعودية 2030 البالغ 80 سنة، مما يؤكد على التحسن الملموس في جودة الحياة والصحة العامة في المدينة





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

لندن تستضيف «مستقبل السعودية – معرض التوظيف 2026»تستضيف جامعة كينغز لندن، الأربعاء في 4 فبراير (شباط) 2026، معرض «Saudi Futures – Career Fair 2026» («مستقبل السعودية – معرض التوظيف 2026»).

Read more »

قائمة أولية للمنتخب السعودي تضم 80 لاعباً قبل كأس العالم 2026يواصل الجهازان الفني والإداري في المنتخب السعودي تنفيذ برنامج الإعداد المبكر للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

Read more »

40 لاعبا ينهون منافسات الطيران الشراعياختتمت بمحافظة محايل عسير (80 كم شمال غرب مدينة أبها)، منافسات بطولة المملكة الأولى لرياضة الطيران الشراعي لعام 2026، التي نظمها الاتحاد السعودي للطيران الشراعي، بمشاركة 40 لاعبًا من مختلف...

Read more »

ملعب أنقرة الجديد.. مجمع رياضي متكامل يحتضن 13 لعبةاكتمل نحو 80 بالمئة من أعمال بنائه وسيستقبل الجماهير بداية موسم 2026-2027.. - Anadolu Ajansı

Read more »

الجهاز الفني لـ«الأخضر» يلتقي 80 لاعباً قبل إعلان قائمة «مونديال 2026»أكمل الجهاز الفني والإداري للمنتخب السعودي الأول برنامج الزيارات الميدانية لأندية دوري روشن السعودي ضمن برنامج الإعداد لمشاركة الأخضر في نهائيات كأس العالم 2026

Read more »

افتتاح مصنع سعودي لعربات النقل الكهربائي خلال الربع الثالثتجاوزت نسبة إنشاء مصنع شركة "الحلول النادرة" للنقل الكهربائي في مدينة سدير السعودية 80% على أن يتم افتتاحه خلال الربع الثالث من 2026، بحسب الرئيسة التنفيذية للشركة ريم العماري.

Read more »