جي دي فانس يدير إحاطة البيت الأبيض وسط انقسامات في إدارة ترامب حول الملف الإيراني

يتولى نائب الرئيس جي دي فانس مهام المتحدثة الرسمية بالبيت الأبيض مؤقتاً، بينما تكشف تقارير عن تباين حاد في الرؤى داخل إدارة ترامب تجاه إيران بين الدبلوماسية والنهج العدواني.

في تطور إداري لافت شهدته أروقة البيت الأبيض ، يتولى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس اليوم الثلاثاء مسؤولية قيادة الإحاطة الصحفية اليومية، وذلك في خطوة تعكس ترتيبات مؤقتة لسد الفراغ الذي خلفته المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض ، كارولين لفيت، التي غادرت منصبها مؤقتاً للذهاب في إجازة أمومة بعد ولادة طفلها الثاني.

وبحسب ما أوردته الخدمة الصحفية للإدارة الأمريكية في جدول أعمالها الرسمي، فإن الإحاطة الصحفية التي سيقودها فانس ستبدأ في تمام الساعة الواحدة ظهراً بالتوقيت المحلي لمدينة واشنطن، وهو ما يوافق الساعة الثامنة مساءً بتوقيت موسكو. وتأتي هذه الخطوة في سياق توزيع المهام داخل الإدارة، حيث سبق لوزير الخارجية ماركو روبيو أن قام بنفس الدور قبل نحو أسبوعين، مما يشير إلى نهج تشاركي في إدارة التواصل الإعلامي خلال فترة غياب المتحدثة الرسمية، وهو أمر غير معتاد أن يتولى فيه نائب الرئيس مهام الإحاطة الصحفية بشكل مباشر، مما يضفي أهمية إضافية على التصريحات التي قد تصدر خلال هذا اللقاء.

بالتزامن مع هذا النشاط الإعلامي، يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ جدول أعمال مكثف يتسم بالسرية والتركيز على التخطيط الاستراتيجي، حيث يتضمن برنامزه مجموعة من الفعاليات والاجتماعات المغلقة التي تهدف إلى تنسيق السياسات الداخلية والخارجية. ومن المقرر أن يلقي الرئيس كلمة هامة خلال لقاء يجمعه بنخبة من المشرعين في البيت الأبيض، وذلك في وقت مبكر من يوم الأربعاء، وتحديداً في الساعة الثانية والربع فجراً بتوقيت موسكو.

هذا التباين بين الإحاطات الصحفية المفتوحة والاجتماعات المغلقة يعكس استراتيجية الإدارة في موازنة الشفافية الإعلامية مع ضرورة الحفاظ على سرية المداولات السياسية رفيعة المستوى، خاصة في ظل القضايا الشائكة التي تواجه الولايات المتحدة على الصعيدين المحلي والدولي. وعلى صعيد السياسة الخارجية، كشفت تقارير إعلامية صادرة عن شبكة سي إن إن عن وجود حالة من التباين الواضح في وجهات النظر داخل إدارة الرئيس ترامب فيما يتعلق بالتعامل مع الملف الإيراني.

وتؤكد المصادر أن هناك انقساماً بين تيار يميل إلى اتباع إجراءات دبلوماسية مدروسة لمحاولة احتواء الأزمة، وتيار آخر يدعو إلى تبني نهج أكثر عدوانية وصرامة للضغط على طهران. وفي خضم هذا الجدل، يبدو أن الرئيس ترامب يركز اهتمامه على إمكانية التوصل إلى صفقة جديدة تعيد صياغة العلاقات وتضمن مصالح الولايات المتحدة، وهو ما يجعل البيت الأبيض ساحة لصراع الرؤى بين الصقور والحمائم في إدارة الأمن القومي.

هذا التباين يطرح تساؤلات جوهرية حول شكل الاستراتيجية النهائية التي ستعتمدها واشنطن تجاه إيران في المرحلة المقبلة، وهل ستميل الكفة نحو التصعيد أم نحو تسوية دبلوماسية شاملة. أما على الجانب المثير للجدل، فقد وجدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين لفيت نفسها في قلب عاصفة من الانتقادات والتحليلات بعد تصريحات وصفت بأنها تنبؤية.

فقد أثار حديثها عن برنامج الأمسية قبل ساعات من وقوع حوادث إطلاق نار خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض موجة من الجدل الواسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أن كلماتها كانت تحمل إشارات مسبقة لما حدث. وقد أعربت لفيت عن استيائها من تزامن هذه الأحداث الدرامية ومحاولات اغتيال الرئيس ترامب مع فترة ولادتها لطفلها الثاني، مما أضاف بعداً شخصياً وإنسانياً إلى الضغوط المهنية التي تواجهها في منصبها الحساس.

تعكس هذه الأحداث حالة التوتر الدائم التي تحيط بالمنظومة الإعلامية والسياسية في واشنطن، حيث يتم تحليل كل كلمة وتصريح بدقة متناهية، مما يجعل من مهمة المتحدث الرسمي تحدياً مستمراً يتطلب حذراً شديداً في اختيار الألفاظ وتوقيت التصريحات





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

جي دي فانس دونالد ترامب البيت الأبيض إيران السياسة الأمريكية

United States Latest News, United States Headlines