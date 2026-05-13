جي دي فانس يكشف تفاصيل المفاوضات الأمريكية الإيرانية والخطوط الحمراء للرئيس ترامب

تقرير مفصل حول تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بشأن التقدم في المحادثات مع إيران، والمطالب المتبادلة بين واشنطن وطهران لإنهاء الصراع.

شهدت الساحة السياسية الدولية تطورات متسارعة في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية ال إيران ية، حيث كشف نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عن ملامح المرحلة المقبلة من هذه المحادثات الشائكة.

وفي إطار مؤتمر صحفي عُقد يوم الأربعاء، أعرب فانس عن اعتقاده بأن واشنطن بدأت بالفعل في إحراز تقدم ملموس في مفاوضاتها مع طهران، وهو التقدم الذي يأتي في توقيت حساس يتسم بالترقب الدولي الشديد. ومع ذلك، فقد اتسم حديث فانس بنبرة من الحذر الشديد، إذ أشار بوضوح إلى أنه لا يزال من المبكر جداً الجزم بما إذا كان هذا التقدم كافياً لضمان الوصول إلى تسوية نهائية تمنع وقوع مواجهة مباشرة أو تضمن استقرار المنطقة على المدى الطويل.

وأكد فانس أن التحدي الحقيقي لا يكمن في مجرد إيجاد نقاط تفاهم أولية، بل في الوصول إلى اتفاق يلبي التطلعات الأمنية والسياسية الصارمة التي وضعتها الإدارة الأمريكية الحالية. وفي تفاصيل تحركاته الدبلوماسية، أوضح نائب الرئيس الأمريكي أنه قضى وقتاً طويلاً في اتصالات هاتفية مكثفة صباح يوم الأربعاء، حيث نسق مع مبعوثين أمريكيين بارزين وهما جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، واللذين يلعبان أدواراً محورية في صياغة الاستراتيجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط.

ولم تقتصر هذه التشاورات على الداخل الأمريكي فحسب، بل امتدت لتشمل اتصالات رفيعة المستوى مع عدد من الحلفاء والأصدقاء في العالم العربي، مما يعكس رغبة واشنطن في تنسيق مواقفها مع القوى الإقليمية لضمان ضغط فعال وتوافق استراتيجي. وقال فانس في هذا السياق إن السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه الآن هو ما إذا كان التقدم المحرز سيصل إلى مستوى يلبي الخط الأحمر الذي وضعه الرئيس دونالد ترامب، وهو الخط الذي يمثل سقف التوقعات الأمريكية ولا يمكن التنازل عنه في أي اتفاق مستقبلي، مما يجعل المفاوضات تسير على حبل مشدود بين الرغبة في الحل والتمسك بالشروط السيادية.

أما فيما يتعلق بجوهر الخلاف ومطالب الطرفين، فقد تبلورت الرؤية الأمريكية في دعوة طهران إلى اتخاذ خطوات جذرية وشاملة، تبدأ بالتخلي الكامل والنهائي عن برنامجها النووي الذي تراه واشنطن تهديداً مباشراً للأمن العالمي ولأمن حلفائها في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، طالبت الولايات المتحدة بإنهاء أي تهديدات أو إجراءات تتعلق بإغلاق المضائق المائية الدولية، وتحديداً مضيق هرمز، لضمان تدفق الطاقة العالمي دون انقطاع.

وفي المقابل، تتبنى إيران استراتيجية تفاوضية ترتكز على المطالبة بتعويضات مالية ومادية عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة الحروب والنزاعات، فضلاً عن المطالبة بإنهاء الحصار الاقتصادي والمالي الذي فرضته الولايات المتحدة لسنوات طويلة. كما شددت طهران على ضرورة وقف القتال على جميع الجبهات الإقليمية، بما في ذلك الجبهات التي تشهد نزاعات مسلحة بدعم من أطراف مختلفة، معتبرة أن أي تقدم في الملف النووي يجب أن يقابله رفع كامل للعقوبات وتغيير في النهج الأمريكي تجاه سيادتها.

إن هذا التباين العميق في المطالب يعكس حجم الفجوة التي لا تزال قائمة بين الرؤيتين الأمريكية والإيرانية، حيث تسعى واشنطن إلى نزع السلاح النووي الإيراني كشرط أساسي للاستقرار، بينما ترى طهران أن أمنها القومي مرتبط برفع القيود الاقتصادية وتوقف التدخلات الخارجية. وبناءً على ذلك، فإن التحركات التي يقودها جي دي فانس وفريقه الدبلوماسي تهدف إلى جس نبض الطرف الإيراني ومعرفة مدى استعداده لتقديم تنازلات حقيقية مقابل مكاسب اقتصادية.

وتظل المنطقة في حالة ترقب، حيث أن أي فشل في تلبية الخطوط الحمراء المذكورة قد يدفع الإدارة الأمريكية نحو تبني خيارات أكثر صرامة، بينما قد تلجأ طهران إلى تعزيز قدراتها إذا شعرت أن التفاوض لا يؤدي إلى نتائج ملموسة تنهي الحصار المفروض عليها. إن التنسيق مع الدول العربية يمثل في هذا السياق صمام أمان يهدف إلى ضمان عدم انزلاق المنطقة نحو صراع شامل، وتحويل هذه المحادثات من مجرد مناوشات دبلوماسية إلى اتفاق إطاري شامل يضمن الأمن والسلم الإقليميين





