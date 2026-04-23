جي بي مورغان يضم السعودية والفلبين لمؤشر السندات الناشئة

أعلن بنك جي بي مورغان عن ضم السعودية والفلبين إلى مؤشره لسندات الأسواق الناشئة بالعملة المحلية، مما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصادين وقدرتهما على جذب الاستثمارات. بالتزامن مع ذلك، شهدت الأسواق الآسيوية تراجعاً ملحوظاً وأعلنت شركات كبرى عن نتائج مالية متباينة.

أعلن بنك « جي بي مورغان »، يوم الأربعاء، عن قرار ضم السعودية و الفلبين إلى مؤشره لسندات الأسواق الناشئة بالعملة المحلية، وذلك اعتباراً من 29 يناير (كانون الثاني) من العام المقبل.

وسيشمل هذا الإدراج الصكوك السيادية السعودية المقوّمة بالريال، والسندات الحكومية الفلبينية المقوّمة بالبيزو، حيث ستدخل كلاهما ضمن سلسلة مؤشرات (GBI-EM) التي تحظى بمتابعة واسعة من قبل المستثمرين الدوليين. وأوضح البنك أن إدخال أوزان البلدين في المؤشر سيتم بشكل تدريجي؛ ومن المتوقع أن يصل وزن السعودية إلى 2.52 في المائة، بينما سيبلغ وزن الفلبين 1.78 في المائة عند اكتمال عملية الدمج الكلي.

يأتي هذا التحديث كجزء من تعديلات أوسع على المؤشر، تشمل خفض «سقف الدولة» - وهو الحد الأقصى للوزن أو الحصة التي يمكن لأي دولة منفردة امتلاكها في المؤشر «المتنوع» - من 10 في المائة إلى 9 في المائة. بناءً على معايير الأهلية الحالية، أشار «جي بي مورغان» إلى إمكانية إدراج نحو ثمانية إصدارات من الصكوك السيادية السعودية بقيمة إجمالية تقارب 69 مليار دولار. هذا الإدراج يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصادين السعودي والفلبيني وقدرتهما على جذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أنه يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة الأسواق الناشئة في النظام المالي العالمي. القرار يأتي في وقت يشهد فيه العالم تقلبات اقتصادية وسياسية، مما يجعل الاستثمار في الأسواق الناشئة خياراً جذاباً للمستثمرين الذين يبحثون عن عوائد أعلى. وفي سياق متصل، شهدت الأسهم الآسيوية تراجعاً ملحوظاً عن مستوياتها القياسية يوم الخميس، حيث اتجه المستثمرون لجني الأرباح بعد موجة صعود قادتها شركات التكنولوجيا.

وجاء هذا التراجع مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط لليوم الرابع على التوالي، تزامناً مع حالة من عدم اليقين المحيطة بوقف إطلاق النار الهش في منطقة الشرق الأوسط. كما أعلنت شركة «بوينغ» عن خسارة في الربع الأول أقل بكثير مما توقعه المحللون، في مؤشر على استمرار التعافي التشغيلي لشركة صناعة الطائرات الأميركية. بالإضافة إلى ذلك، أفادت مصادر بأن عملاق الطاقة الأميركي «إكسون موبيل» يجري محادثات لبيع شبكة محطات الوقود التابعة له في هونغ كونغ.

وفي سوق الذهب، انخفض سعر الذهب يوم الخميس مع ارتفاع أسعار النفط الذي غذّى المخاوف من التضخم واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة





جي بي مورغان السعودية الفلبين سندات ناشئة أسواق مالية اقتصاد استثمار

