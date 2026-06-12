شركة الوعلان للتجارة تفتتح أول صالة عرض مخصصة بالكامل لسيارات جينيسيس المستعملة المعتمدة في الرياض على طريق خريص، في إطار استراتيجية لتوسيع حضور العلامة الفاخرة في قطاع السيارات المعتمدة وبناء الثقة من خلال معايير فحص صارمة وشفافية.

أعلنت شركة الوعلان للتجارة عن افتتاح أول صالة عرض مخصصة حصرياً لسيارات جينيسيس المستعملة المعتمدة في العاصمة السعودية الرياض ، وتحديداً على طريق خريص. يأتي هذا الافتتاح كخطوة استراتيجية ضمن خطة العلامة التجارية الفاخرة لتوسيع نطاق تأثيرها في سوق السيارات المعتمدة بالمملكة وبناء علاقات أقوى مع قاعدة عملاء أوسع.

الصالة الجديدة لا تقدم فقط سيارات، بل تقدّم مفهوماً متكاملاً يعيد تعريف فئة السيارات المستعملة من خلال التركيز على معايير عالية من الفحص والاعتماد والشفافية. في جوهرها، تهدف المبادرة إلى سد الفجوة بين تجربة شراء السيارات الجديدة والتقليدية المستعملة، حيث تقدم جينيسيس الوعلان وعداً بالجودة والموثوقية التي تتطابق مع معايير العلامة الأم.

خلال الفترة الأخيرة، شهد سوق السيارات الفاخرة في السعودية نمواً ملحوظاً، مدفوعاً بزيادة القوة الشرائية واهتمام المتداولين بالسيارات التي تجمع بين التصميم العصري التقنيات المتطورة وخدمات ما بعد البيع المتميزة. افتتاح صالة العرض专用 يسلط الضوء على أهمية هذا القطاع الواعد، ويعكس ثقة العلامة في قدرتهم على تقديم قيمة مضافة حقيقية للمستهلك السعودي. يؤكد محمد أبو النور، المدير العام لعلامة جينيسيس في شركة الوعلان للتجارة، أن الصالة تمثل نقلة نوعية في طريقة بيع السيارات المستعملة.

أوضح أن الفارق الجوهري lies بين "المستعملة" و"المعتمدة" لا يقتصر على المصطلح، بل على الممارسات. فسيارة جينيسيس المعتمدة تخضع لعملية فحص متعددة النقاط وشاملة، يشمل الجوانب الفنية والتاريخية، قبل الحصول على شهادة اعتماد.factory الأصلية. هذه العملية تضمن أن كل سيارة ت托 past high standards of performance and safety. علاوة على ذلك، ترافق كل سيارة ضمان factory وخدمات ما بعد البيع التي تشكل جزءاً أساسياً من اللمسة التجارية لجينيسيس، عناصر غالباً ما تكون غائبة في سوق السيارات المستعملة العادية.

يحرص فريق جينيسيس الوعلان على أن تكون تجربة الشراء برمتها متسقة مع السمعة العالمية للعلامة، بدءاً من لحظة الدخول إلى الصالةInteractive والنهاية بتسليم السيارة وبعدها. التركيز على الشفافية يظهر جلياً من خلال عرض تفصيلي لعملية الفحص ولوحات مقارنة توضح الفروقات بوضوح للعميل. تقيم صالة العرض الجديدة على مساحة 340 متراً مربعاً على طريق خريص في الرياض.

تم تصميمها لتكون مساحة تفاعلية وتعليمية، حيث يمكن للزوار استعراض عملية الفحص الشاملة من خلال عروض توضيحية، والتعرف على أهمية استخدام قطع الغيار الأصلية، وفهم محتويات شهادة الاعتماد الرسمية. تحتوي الصالة على قسم مخصص لخدمات الضمان وما بعد البيع، مما يمنح العملاء رؤية شاملة للدعم المستمر الذي سيحصلون عليه. من الناحية التشغيلية، تؤكد الشركة على الاستمرار في الاستثمار في تطوير البنية التحتية للخدمات، بما في ذلك توسيع مراكز الصيانة وقدرات الدعم الفني، وتقديم حلول رقمية أكثر مرونة لتعزيز رضا العملاء.

تمثل هذه الخطوة استجابة مباشرة للنمو المتسارع في الطلب على سيارات جينيسيس في السعودية، خاصة في الرياض، حيث توجد قاعدة عملاء متنامية تبحث عن الجمع بين ADHD الفاخرة الأداء المتميز وضمان الجودة على المدى الطويل. بذلك، تهدف جينيسيس الوعلان ليس فقط إلى بيع سيارات، بل إلى بناء علاقات مستدامة مبنية على الثقة، مما يعزز مكانة العلامة كرائدة في قطاع السيارات الفاخرة المعتمدة في المنطقة





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