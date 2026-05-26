جيش الاحتلال الإسرائيلي يبدأ عمليات برية تتجاوز الخط الأصفر في جنوب لبنان

مسؤول عسكري إسرائيلي يؤكد بدء عمليات برية خارج الخط الأصفر في جنوب لبنان، في تصعيد جديد بعد فترة توقف استجابة للوساطة الأمريكية. الاحتلال يوسع عملياته ويعلن عن إخلاء واسع في النبطية، بينما تتحدث تقارير عن سيطرة على أكثر من 55 قرية.

أعلن مسؤول عسكري في تل أبيب أن جنود جيش الاحتلال بدأوا في تنفيذ عمليات برية خارج ما يُعرف ب الخط الأصفر ، وهو الحد الشمالي للمنطقة العسكرية التي تسميها إسرائيل بـ"الأمنية" في جنوب لبنان .

يقع الخط الأصفر شرقاً وغرباً على بضع كيلومترات جنوب لبنان، ويتقاطع في أحد نقاطه مع نهر الليطاني. وقد أوقفت إسرائيل عملياتها العسكرية في الأسابيع الأخيرة استجابةً لطلبات من الولايات المتحدة التي تتوسط في مفاوضات مباشرة بين تل أبيب ولبنان. لكنها عاودت التصعيد مجدداً، حيث شنّت غارات على جنوب لبنان خلال الليل وأصدرت أوامر إخلاء واسعة لسكان بلدة النبطية. في الوقت ذاته، تخضع نحو 55 قرية لبنانية جنوب الخط لسيطرة قوات الاحتلال.

أقرت القناة 12 العبرية بأن جيش الاحتلال بدأ عملية برية داخل لبنان تتجاوز الخط الأصفر، ونقلت القناة 14 عن مصدر أن الجيش يوسّع عملياته البرية متجاوزاً الخط المذكور. من جانبها، ذكرت صحيفة هآرتس أن حزب الله يمتلك مسيّرات يصل مداها إلى 30 كيلومتراً.

من ناحيته، أعلن بنيامين نتنياهو خلال جلسة مجلس الأمن القومي (الكابينت) أن إسرائيل تعمل على تكثيف عملياتها العسكرية في لبنان، مشيراً إلى أن الجيش ينفذ عمليات برية "بقوات كبيرة" ويحكم سيطرته على مواقع وصفها بـ"الاستراتيجية" داخل جنوب لبنان. كان وزير الحرب يسرائيل كاتس قد انتقد خلال اجتماع الكابينت أمس الاثنين القيود المفروضة على عمليات الجيش في جنوب لبنان، في وقت عبّر فيه ضباط كبار عن استيائهم مما وصفوه بتقييد حرية التحرك الميداني لقوات الاحتلال.

وتُستخدم تكتيكات الخط الأصفر في جنوب لبنان وقطاع غزة، حيث تحدد منطقة تخضع لسيطرة إسرائيل ضمن اتفاق وقف إطلاق النار ويحظر على السكان دخولها، وهو مختلف عن الخط الأزرق الذي حددته الأمم المتحدة لتمييز الحدود مع لبنان عقب انسحاب إسرائيل في عام 2000





