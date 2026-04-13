جيش الاحتلال يعلن عن عملية عسكرية في بنت جبيل جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن بدء هجوم في بلدة بنت جبيل جنوب لبنان، في ظل تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. يأتي هذا الإعلان بعد سلسلة من الضربات الجوية الإسرائيلية المكثفة، مع استمرار حزب الله في التصدي للتوغلات الإسرائيلية.

أعلن جيش الاحتلال ال إسرائيل ي عن استكمال قوات الفرقة 98 لعملية التطويق وبدء هجوم في بلدة بنت جبيل جنوب لبنان ، وذلك بحسب بيان صادر عنه. وأضاف البيان أن قوات فرق القتال التابعة للمظليين، والكوماندوز ولواء جفعاتي، تواصل تحت قيادة الفرقة 98، توسيع النشاط البري المركّز، وذلك بهدف ما سماه الجيش "تعزيز خط الدفاع الأمامي في جنوب لبنان ". وادعى البيان أن القوات تمكنت حتى الآن من "تصفية" أكثر من 100 مسلح من حزب الله خلال اشتباكات مباشرة وجهاً لوجه، بالإضافة إلى استهدافهم من الجو في جنوب لبنان .

وزعم البيان أيضاً "تدمير عشرات البنى التحتية المعادية والعثور على مئات الوسائل القتالية في المنطقة"، دون تقديم أي تفاصيل حول مكان أو تاريخ هذه الاشتباكات المزعومة. منذ بداية العدوان الحالي في 2 مارس/آذار الجاري، كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي من عملياته العسكرية في جنوب لبنان، معلناً مراراً عن بدء عمليات برية، وهو ما قوبل برد قوي من حزب الله الذي أعلن تصديه للقوات المتوغلة. وتأتي هذه التطورات في سياق تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث سجلت توغلات إسرائيلية محدودة في بلدات حدودية مثل الخيام والعديسة وكفركلا وكفرشوبا والظهيرة، مع استمرار حزب الله في إعلان تصديه لهذه التوغلات. في هذا الإطار، كان جيش الاحتلال قد حذر سكان المناطق الجنوبية في لبنان منذ بداية العدوان من إخلاء منازلهم إلى أجل غير مسمى، بداية إلى شمال نهر الليطاني، ثم توسع ليشمل مناطق أبعد شمالاً حتى نهر الزهراني. وقد تزامن هذا التصعيد مع إعلان الجيش الإسرائيلي عن توسيع نطاق العدوان البري، وذلك بإضافة الفرقة العسكرية 98 إلى القوات المشاركة، ليصل عدد الفرق المشاركة إلى 5 فرق عسكرية. في المقابل، رد حزب الله على العدوان الإسرائيلي المتواصل بشن هجمات صاروخية وبطائرات مسيرة، مستهدفاً قوات ومواقع وآليات عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان وشمال إسرائيل. وقد شهدت الأوضاع تصاعداً إضافياً في الأسبوع الماضي، حيث شنت إسرائيل ضربات جوية على لبنان وُصفت بأنها "الأعنف" منذ بدء العدوان، وتزامنت مع إعلان عن هدنة محتملة. ووفقاً لوزارة الصحة اللبنانية، فقد أسفرت هذه الضربات، خلال الأيام الأولى من الهدنة المزعومة، عن مقتل 357 شخصاً على الأقل وإصابة 1223 آخرين. هذا وتجدر الإشارة إلى أن العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 2 مارس/آذار الماضي قد أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 2055 شخصاً وإصابة 6588 آخرين، بالإضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص من منازلهم، بحسب السلطات اللبنانية. في سياق آخر، وعلى الرغم من إعلان عن هدنة بوساطة باكستانية، نفت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل أن تشمل الهدنة لبنان، في ظل استمرار القتال والتوترات على الحدود





