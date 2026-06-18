جيتور تفتتح معرضًا جديدًا في الرياض تحت شعار "الارتقاء إلى آفاق جديدة" وتكشف عن G700 بطريقة مبتكرة

شركة التوريدات الوطنية للسيارات، الوكيل الرسمي لـ جيتور في السعودية، تفتتح معرضًا expandيًا في حي الربيع بالرياض، مسلطة الضوء على استراتيجية التوسع وتعزيز تجربة العملاء وبناء مجتمع العلامة، مع عرض جريء لطراز G700.

أعلنت شركة التوريدات الوطنية لل سيارات ، الوكيل الرسمي لعلامة جيتور في المملكة العربية السعودية، عن افتتاح معرض جديد للعلامة في حي الربيع ب الرياض في 15 يونيو 2026، ضمن خطط التوسع لتعزيز الحضور في السوق المحلي.

يمتد المعرض على مساحة إجمالية تبلغ 1857 مترًا مربعًا، ويتميز بتصميم عصري وأنيق يوفر تجربة عرض راقية للعملاء. شهد الافتتاح حفلًا خاصًا بحضور فيصل القريشي رئيس مجلس إدارة شركة التوريدات الوطنية للسيارات، وأليكس تان نائب الرئيس لشركة جيتور العالمية، إلى جانب شخصيات مهمة ومؤثرين في قطاع السيارات.

كان أبرز محطات الحفل عرضًا لافتًا لطراز جيتور G700 تحت شعار "الارتقاء إلى آفاق جديدة"، حيث رفع الطراز بواسطة رافعة خارج المعرض في لحظة استثنائية، مما جسد طموح العلامة ونموها المستمر في السوق السعودي. يؤكد الافتتاح على التزام جيتور بتعزيز تجربة العملاء من خلال اقترابهم من العلامة، وتقديم خدمات متميزة، وبناء مجتمع متكامل حول جيتور عبر مساحة خاصة داخل المعرض مخصصة لأعضاء نادي جيتور، تهدف إلى تعزيز التفاعل وتبادل الخبرات بين ملاك السيارات.

تأتي هذه الخطوة تماشيًا مع الرؤية العالمية لجيتور "السفر بلس" التي تربط بين التنقل وأسلوب الحياة والرفاهية، وهي استجابة للطلب المتزايد في السوق السعودي على سيارات تجمع بين الفخامة، التكنولوجيا الذكية، والأداء القوي. ετυμολογία جيتور السعودية من خلال شركة التوريدات الوطنية للسيارات، التابعة لمجموعة المتحدة للسيارات، تواصل توسيع شبكتها وتحسين خدمات ما بعد البيع وتوفير قطع الغيار بسرعة عالية، مما يعزز ثقة العملاء. تتضمن مجموعة طرازات جيتور الحالية G700 وT1 وT2 وX50 وDashing وX70 Plus وX70 وX90 Plus، مع توقع كشف موديلات جديدة قريبًا في السوق السعودي





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جيتور الرياض معرض جديد شركة التوريدات الوطنية للسيارات G700

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