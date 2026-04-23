جون كيري: العودة إلى المفاوضات النووية مع إيران ضرورية لتجنب التصعيد

تحليل لوزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري حول العوامل التي قد تدفع إيران والولايات المتحدة إلى استئناف مفاوضات السلام، وتحذير من تصاعد نفوذ الحرس الثوري الإيراني والمخاطر التي تواجه الرئيس ترامب.

صرح وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري ، الذي لعب دورًا محوريًا في التوصل إلى الاتفاق النووي مع إيران خلال فترة رئاسة باراك أوباما، لمقدمة البرامج في شبكة سي إن إن، كايتلان كولينز، بتحليله للعوامل التي قد تدفع الطرفين ال إيران ي والأمريكي إلى استئناف مفاوضات السلام المتوقفة.

وأكد كيري على صعوبة التنبؤ الدقيق بالمسار الذي تفكر به القيادة الإيرانية حاليًا، مشيرًا إلى غياب الوضوح حول الجهة التي تمارس السيطرة الفعلية على عملية صنع القرار داخل النظام الإيراني. وأوضح أن عباس عراقجي، كبير المفاوضين الإيرانيين السابق والذي كان نائبه خلال المفاوضات النووية، يبدو أنه قد تعرض لانتقادات حادة وتراجع عن مبادرته التي تهدف إلى الإعلان عن فتح مضيق هرمز، وهو ما يشير إلى تصاعد نفوذ الحرس الثوري الإيراني.

وأضاف كيري أن هذا التحول في موازين القوى داخل إيران ليس تطورًا إيجابيًا، بل يمثل مصدر قلق بالغ. وفي سياق متصل، تناول كيري المخاطر التي قد تواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في حال استمر الوضع على ما هو عليه. وأشار إلى أن ترامب بدأ فترة رئاسته معارضًا للتدخلات العسكرية الخارجية ومؤيدًا لسياسات تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين الأمريكيين، لكن الأمور سارت في اتجاه معاكس تمامًا.

وأوضح أن التكاليف الاقتصادية والسياسية تتزايد باستمرار، وأن الولايات المتحدة تنخرط في أزمة خارجية جديدة، مما يزيد من الضغوط على الإدارة الأمريكية. وشدد كيري على أن هذه العوامل توفر حوافز قوية لجميع الأطراف المعنية للعودة إلى طاولة المفاوضات، والتعامل مع الوضع بروح المسؤولية والواقعية. وأكد على أهمية التخلي عن المواقف المتصلبة والتحلي بالمرونة الدبلوماسية، حتى في مواجهة القضايا المعقدة والشائكة. وأضاف أن الدبلوماسية الاحترافية هي السبيل الوحيد لإيجاد حلول مستدامة للأزمات، وتجنب التصعيد الذي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.

كما أكد كيري على ضرورة الفصل بين الاستياءات الشخصية أو السياسية وبين المسؤولية تجاه الأمن الإقليمي والعالمي. وأوضح أن المفاوضين يجب أن يركزوا على إيجاد أرضية مشتركة، والعمل على تحقيق مصالح جميع الأطراف. وأشار إلى أن الاتفاق النووي السابق كان يمثل إنجازًا دبلوماسيًا هامًا، وأنه كان من شأنه أن يمنع إيران من تطوير أسلحة نووية، ويساهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأعرب عن أسفه لقرار الرئيس ترامب الانسحاب من الاتفاق، واعتبر أن هذا القرار قد أدى إلى تفاقم التوترات وزيادة المخاطر. وشدد على أن العودة إلى الاتفاق النووي، مع إجراء بعض التعديلات اللازمة، هي أفضل طريقة لتجنب سيناريو كارثي، وإعادة بناء الثقة بين إيران والمجتمع الدولي. وأضاف أن المفاوضات يجب أن تتناول أيضًا القضايا الأخرى ذات الصلة، مثل برنامج إيران الصاروخي، ودعمها للجماعات المسلحة في المنطقة، بهدف تحقيق حل شامل ومستدام للأزمة





