جولة ميدانية للبرهان في الخرطوم وأم درمان عقب استهداف المطار

تفاصيل جولة رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في شوارع العاصمة وأم درمان، والتي جاءت في أعقاب هجوم بطائرات مسيرة على مطار الخرطوم الدولي، وسط توترات إقليمية وأزمة إنسانية متفاقمة.

في خطوة أثارت الكثير من الجدل والتساؤلات في الأوساط السياسية والشعبية، قام رئيس مجلس السيادة الانتقالي السودان ي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان ، بجولة ميدانية مفاجئة بسيارته الخاصة في عدد من شوارع العاصمة الخرطوم وأجزاء من مدينة أم درمان التاريخية.

هذه الجولة جاءت في توقيت حساس للغاية، حيث تلتها بمدة وجيزة أحداث أمنية متسارعة شملت استهداف مطار الخرطوم الدولي بواسطة طائرات مسيرة متطورة. وقد انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر البرهان وهو يقود سيارته بنفسه، متجولاً في أزقة وشوارع أم درمان، وفي لفتة إنسانية لافتة، توقف البرهان لاصطحاب مجموعة من طلاب المدارس الذين كانوا في طريق عودتهم إلى منازلهم، وقام بنقلهم وتوصيلهم إلى وجهاتهم.

هذه المشاهد أدت إلى انقسام واضح في ردود الأفعال؛ فبينما اعتبرها مؤيدوه رسالة طمأنينة للمواطنين ودليلاً على سيطرة الدولة ومتابعة القائد العليا للأوضاع الميدانية ومعاناة الناس اليومية، رأى فيها محللون سياسيون مناورة إعلامية تهدف إلى تحسين الصورة الذهنية في وقت تزداد فيه الضغوط العسكرية والسياسية على الحكومة الانتقالية. وبالانتقال إلى السياق العسكري والأمني الذي أحاط بهذه الجولة، فإن استهداف مطار الخرطوم الدولي بطائرات مسيرة شكل نقطة تحول جديدة في التصعيد الجاري.

فقد أعلنت الحكومة السودانية رسمياً وقوع هذا الهجوم، مشيرة إلى أن المطار تعرض لضربات دقيقة، إلا أنها سارعت بطمأنة المجتمع الدولي والمحلي بأن الملاحة الجوية قد استؤنفت مرة أخرى دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية فادحة تعيق العمليات. ومع ذلك، لم يتوقف الأمر عند الجانب التقني، بل امتد ليشمل اتهامات دبلوماسية خطيرة، حيث وجه الجيش السوداني أصابع الاتهام بشكل مباشر إلى كل من الإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا، مدعياً تورطهما في دعم الهجوم أو تسهيله.

ومن جانبها، سارعت أديس أبابا عبر بيان رسمي صادر عن وزارة خارجيتها إلى نفي هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً، مؤكدة عدم وجود أي دور لها في العمليات العسكرية داخل السودان. وفي المقابل، التزمت أبوظبي الصمت الفوري تجاه هذه الاتهامات الأخيرة، رغم أنها سبق ونفت في مناسبات عديدة أي تدخل عسكري أو دعم لقوات الدعم السريع.

وقد لاقت هذه الهجمات إدانات دولية واسعة النطاق، شملت مواقف حازمة من السعودية ومصر وقطر والكويت، بالإضافة إلى تحذيرات شديدة من الولايات المتحدة الأمريكية ومنظمة الأمم المتحدة، والتي شددت جميعها على ضرورة حماية المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية في البلاد. وتأتي هذه التطورات في ظل صراع دموي ومستمر منذ أبريل من عام 2023، حيث اندلعت المواجهات المسلحة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع نتيجة خلافات عميقة حول كيفية ومدة دمج الأخيرة ضمن المؤسسة العسكرية النظامية.

هذا النزاع الذي بدأ كصراع على السلطة والنفوذ تحول سريعاً إلى كارثة إنسانية وصفها مراقبون بأنها واحدة من أسوأ الأزمات في العصر الحديث. وتتهم السلطات السودانية وجهات حقوقية دولية قوات الدعم السريع بالقيام بانتهاكات جسيمة واستهداف ممنهج للمنشآت المدنية والمستشفيات والمناطق السكنية، في حين تلتزم قوات الدعم السريع عادة بالصمت تجاه هذه الاتهامات المحددة، مكتفية بالتصريح بأن عملياتها تهدف إلى حماية المدنيين وإسقاط النظام.

وقد أسفرت هذه الحرب عن مقتل عشرات الآلاف من السودانيين، وتشريد نحو 13 مليون شخص، مما خلق موجات نزوح داخلي وخارجي غير مسبوقة. علاوة على ذلك، بدأت بوادر مجاعة حقيقية تلوح في الأفق في عدة ولايات، حيث تسبب القتال في تدمير القطاع الزراعي وتعطيل سلاسل الإمداد الغذائي، مما وضع الملايين على حافة الموت جوعاً في ظل غياب تام للحلول السياسية الشاملة التي يمكن أن تنهي هذه المأساة وتعيد الاستقرار إلى السودان





