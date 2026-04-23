جولة مفاوضات حاسمة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية لتمديد وقف إطلاق النار

عقدت جولة ثانية من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن برعاية أمريكية، حيث يسعى لبنان لتمديد وقف إطلاق النار القائم وسط تصاعد التوترات وتبادل الاتهامات بين حزب الله وإسرائيل.

تشهد العاصمة واشنطن اليوم الخميس جولة ثانية من ال مفاوضات الهامة بين لبنان و إسرائيل ، برعاية مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية . تأتي هذه الجولة في ظل تصاعد التوترات على الحدود الجنوبية ل لبنان واستمرار التبادل الناري بين حزب الله والجيش ال إسرائيل ي.

وتتركز آمال الكثيرين على هذه المحادثات في تحقيق تمديد لوقف إطلاق النار القائم، الذي يقترب من نهايته هذا الأسبوع، وتخفيف حدة التوتر المتصاعد في المنطقة. تعتزم الوفد اللبناني، خلال هذه الجولة، تقديم طلب رسمي لتمديد الهدنة لمدة شهر إضافي، مع التأكيد على ضرورة وقف إسرائيل لجميع عمليات التفجير والتدمير في المناطق التي يتواجد فيها جيشها، والالتزام الكامل بوقف إطلاق النار.

هذا الطلب يأتي في أعقاب تقارير متزايدة عن خروقات إسرائيلية للهدنة، تتضمن غارات جوية وهدم قرى حدودية، مما يعيق عودة السكان إلى ديارهم. تضم الوفود المشاركة في المفاوضات شخصيات بارزة من كلا الجانبين، بالإضافة إلى مسؤولين أمريكيين كبار. يترأس الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، بينما يمثل إسرائيل السفير يحيئيل ليتر، وتمثل لبنان سفيرة البلاد لدى الولايات المتحدة ندى حمادة معوض، وبحضور سفير الولايات المتحدة في لبنان ميشال عيسى.

كما سينضم إلى هذه الجولة السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هوكابي، مما يعكس الأهمية التي توليها الإدارة الأمريكية لهذه المحادثات. وتأتي هذه المفاوضات بعد جولة أولى تاريخية عقدت في 14 أبريل 2026، وكانت الأولى من نوعها منذ العام 1993، في محاولة جادة لإنهاء حالة الحرب القائمة بين البلدين منذ العام 1948.

وفي الوقت نفسه، يتبادل حزب الله وإسرائيل الاتهامات المتبادلة بخرق الهدنة، حيث تتهم إسرائيل حزب الله بالاستعداد لشن هجمات إرهابية، بينما يتهم حزب الله إسرائيل بالخروقات المستمرة لوقف إطلاق النار. وسط هذه التطورات المتسارعة، حثت وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين المتواجدين في لبنان على المغادرة فوراً، طالما أن خيارات الرحلات الجوية التجارية لا تزال متاحة. كما أعلنت وفاة جندي فرنسي ثان من قوات اليونيفيل في جنوب لبنان، متأثراً بجروحه، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني والأمني في المنطقة.

وعلى الصعيد السياسي اللبناني، أكد النائب عن حزب الله حسين الحاج حسن أن الحزب لا يزال يعتبر العماد جوزيف عون رئيساً للبلاد، على الرغم من انقطاع التواصل معه. وفي سياق متصل، أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية عن إطلاق صاروخ من لبنان باتجاه قوات إسرائيلية في جنوب لبنان، ورد الجيش الإسرائيلي بإطلاق مقذوف على منطقة الجليل الغربي. وتصف مصادر في الجيش الإسرائيلي وقف إطلاق النار القائم على الجبهة الشمالية بأنه هش للغاية، وقد ينهار في أي لحظة.

كما وردت أنباء عن إصابات، بينها صحافيون، في هجوم جوي إسرائيلي استهدف بلدة الطيري في جنوب لبنان. كل هذه التطورات تؤكد على الحاجة الملحة إلى التوصل إلى حل سياسي شامل يضمن الاستقرار والأمن في المنطقة





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

لبنان إسرائيل مفاوضات وقف إطلاق النار حزب الله الولايات المتحدة الأمريكية الشرق الأوسط

United States Latest News, United States Headlines