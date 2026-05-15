جولة في ملاعب القارة السمراء والعالم: طموحات الزمالك وأزمات ليبيا وإصابة أردنية مؤلمة

تقرير رياضي مفصل يتناول استعدادات الزمالك لنهائي الكونفدرالية، وأحداث الشغب في ليبيا، وإصابة عصام السميري، وأبرز مستجدات الكرة الأوروبية والعالمية.

تتصدر استعدادات نادي الزمالك المصري لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية المشهد الرياضي، حيث أعرب المدير الفني للفريق، معتمد جمال، عن جاهزية كتيبته للتعامل مع كافة السيناريوهات المحتملة في هذه المباراة الحاسمة.

ورغم إشارة جمال إلى أنه لا يفضل الوصول إلى مرحلة ركلات الترجيح، إلا أنه أكد أن الفريق قد تدرب جيداً على هذا الاحتمال لضمان عدم المفاجأة. وتأتي هذه التصريحات في وقت يسعى فيه الزمالك لتصحيح مسار مباراة الذهاب التي انتهت بخسارته بهدف نظيف سُجل من ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة. وقد أشار المدرب بوضوح إلى أن الشوط الأول في الجزائر شهد غياب التوفيق رغم الأداء القوي الذي قدمه اللاعبون، مؤكداً أن فريقه كان قادراً على العودة بنتيجة التعادل لولا الظروف.

كما تطرق جمال إلى الجدل التحكيمي الذي صاحب لقاء الذهاب، خاصة قرار تقنية الفيديو الذي ألغى هدف الفوز للزمالك واحتسب ركلة جزاء للخصم، معرباً عن احترامه للتحكيم الأفريقي مع تمنياته بأن تكون القرارات في مباراة الإياب أكثر دقة وعدلاً. وفي سياق الدعم النفسي، وجه المدرب تحية خاصة للمدافع حسام عبد المجيد، مشيداً بمستواه العالي في الآونة الأخيرة، ومؤكداً أن خطأً واحداً لا ينقص من قيمة اللاعب الذي يعتبر من الركائز الأساسية للفريق حالياً، وهو ما يعكس رغبة الجهاز الفني في الحفاظ على الروح المعنوية للاعبين قبل الموقعة الكبرى.

وفي تطورات رياضية مأساوية من ليبيا، شهدت البلاد موجة من العنف غير المسبوق التي اندلعت عقب مباراة كرة قدم في مدينة ترهونة بضواحي العاصمة طرابلس. بدأت الأحداث بمواجهة بين ناديي الاتحاد طرابلس والسويحلي مصراتة، والتي توقفت قبل نهايتها بدقائق قليلة بسبب اعتراض لاعبي الاتحاد على عدم احتساب ركلة جزاء، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة أسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص.

ولم تتوقف التداعيات عند حدود الملعب، بل امتدت لتشمل أعمال تخريب وحرق استهدفت مبنى حكومياً ومقر مجلس الوزراء في قلب العاصمة طرابلس، وهو ما استدعى تدخلاً فورياً من المجلس الرئاسي الليبي الذي أدان هذه الأعمال ووصفها بالمؤسفة. وشدد المجلس الرئاسي على ضرورة حل النزاعات ومشاعر الظلم عبر القنوات القانونية والمؤسساتية بعيداً عن لغة العنف والتخريب، مؤكداً دعمه الكامل للتحقيقات التي يجريها مكتب النائب العام لكشف الجناة ومحاسبتهم، في إشارة واضحة إلى خطورة تداخل التعصب الرياضي مع الاستقرار السياسي والأمني في البلاد.

أما على صعيد المنتخب الأردني، فقد خيّم الحزن على الوسط الرياضي بعد إعلان الاتحاد المحلي لكرة القدم عن إصابة الظهير الأيمن عصام السميري بقطع في وتر العرقوب بالقدم اليسرى. هذه الإصابة الخطيرة تعني غياب اللاعب البالغ من العمر ستة وعشرين عاماً عن المشاركة في أول ظهور تاريخي لمنتخب النشامى في نهائيات كأس العالم 2026، حيث تتطلب حالته فترة علاج وتأهيل طويلة المدى.

وتأتي هذه الصدمة في توقيت حساس للغاية، قبل أقل من شهر على انطلاق المونديال الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. ويعد السميري من العناصر التي كانت ستشكل إضافة قوية للفريق، خاصة بعد مشاركاته السابقة في بطولة كأس العرب بقطر، مما يضع الجهاز الفني للمنتخب أمام تحدي البحث عن بديل كفؤ لسد هذا الفراغ الدفاعي في أهم حدث كروي عالمي.

وعلى المستوى الدولي، تباينت الأخبار بين طموحات البقاء والصراعات الإعلامية، حيث أبدى المدرب الدنماركي كاسبر هيولماند رغبته الأكيدة في الاستمرار بقيادة باير ليفركوزن الألماني بغض النظر عن نتيجة التأهل لدوري أبطال أوروبا، مما يعكس ثقته في مشروعه الرياضي. وفي إنجلترا، أثارت تصريحات المالك المشارك لنادي مانشستر يونايتد جدلاً واسعاً بعد حديثه عن المهاجرين في بريطانيا، وهو ما اضطره لاحقاً للتوضيح بأن كلماته لم تكن تهدف للتحريض.

وفي ألمانيا أيضاً، يصارع نادي هايدنهايم من أجل البقاء في البوندسليغا، حيث دعا المدرب فرانك شميدت لاعبيه للثبات والشجاعة في المباراة الختامية أمام ماينز لتجنب الهبوط. وختاماً، دخلت الصين بقوة في المشهد العالمي من خلال إبرام مجموعة الصين الإعلامية اتفاقاً للحصول على حقوق بث مباريات كأس العالم المقبلة، مما يؤكد التوسع التجاري والإعلامي الضخم للبطولة في الأسواق الآسيوية





الزمالك كأس الكونفدرالية ليبيا عصام السميري البوندسليغا

