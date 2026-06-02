جولة صحفية: اتفاق ترامب مع إيران قد يهدد نتنياهو وانتقادات لقمع حرية التعبير في بريطانيا

تحليل من فورين بوليسي حول تأثير الاتفاق المحتمل بين أمريكا وإيران على نتنياهو، وافتتاحية واشنطن بوست تنتقد منع متحدثين من دخول بريطانيا، ومقال عن المدة المثالية للنوم.

تتناول هذه الجولة الصحفية ثلاثة موضوعات رئيسية: تحليل من موقع فورين بوليسي حول تأثير اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وافتتاحية من صحيفة واشنطن بوست تنتقد قمع حرية التعبير في بريطانيا، ومقال من الغارديان حول المدة المثالية للنوم.

في تحليل فورين بوليسي، يرى الكاتب آرون ديفيد ميلر أن العلاقة الوثيقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونتنياهو قد تواجه اختبارًا صعبًا إذا توصلت إدارة ترامب إلى اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب. ويشير ميلر إلى أن نتنياهو يعتمد بشكل كبير على دعم ترامب للبقاء في السلطة، خاصة مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية في أكتوبر. ويرى الكاتب أن ترامب يتمتع بشعبية أكبر في إسرائيل من نتنياهو، مما يمنحه نفوذًا حقيقيًا على رئيس الوزراء.

ويضيف ميلر أن نتنياهو يعاني من نقاط ضعف واضحة، منها عدم قدرته على سحق حزب الله وحماس، والآن إيران، مما يجعله في حاجة ماسة إلى ترامب كحليف نشط. يتوقع الكاتب أن يظهر اختبار هذا النفوذ قريبًا عندما تصل المفاوضات الأمريكية الإيرانية إلى مرحلة نهائية بشأن مذكرة تفاهم. ويحذر ميلر من أن أي اتفاق مع إيران سيعتبره نتنياهو ومعارضوه المحليون خاسرًا للجميع، حيث سيبقى النظام الإيراني قائما وأكثر تشددًا، وستظل إيران تمتلك أسلحة جديدة مثل القدرة على إغلاق مضيق هرمز.

ويرى الكاتب أن نتنياهو قد يكون له تأثير على بدء الحرب وسببها، لكن من المستبعد جدًا أن يكون له رأي في كيفية انتهائها وموعدها. ويتوقع ميلر أنه بمجرد إعادة فتح المضيق ورفع الحصار، ستبدأ لعبة تبادل الاتهامات، حيث سيشعر نتنياهو بالغضب وسيجادل حلفاؤه بأن الولايات المتحدة فشلت في تغيير النظام. ويؤكد الكاتب أن ترامب لن يسمح لنتنياهو بتخريب الاتفاق، وسيحمي نفسه من الانتقادات بإلقاء اللوم على إسرائيل إذا تجاوزت حدودها، خاصة في لبنان.

ويرى ميلر أن الأمل الوحيد لنتنياهو هو أن تبالغ إيران في رد فعلها أو تنهار العملية. وفي لبنان، يتوقع الكاتب نهاية سيئة لنتنياهو، حيث لم يلتزم حزب الله بوقف إطلاق النار ويتعافى بوتيرة أسرع من المتوقع، بينما تظهر الحكومة اللبنانية مزيدًا من الحزم ولكنها تفتقر إلى القدرة على نزع سلاح حزب الله. ويختم ميلر بأن ترامب قد يضغط على نتنياهو لوقف الضربات في بيروت إذا اشترطت إيران ذلك، ولن يكون أمام نتنياهو خيار سوى الامتثال.

أما في افتتاحية واشنطن بوست، فتنتقد الصحيفة قرار الحكومة البريطانية بمنع المذيع والمعلق السياسي الأمريكي حسن بيكر والناشط جينك أويغور من دخول البلاد للمشاركة في مؤتمر ساوث باي ساوث ويست في لندن، وذلك بسبب تصريحات بغيضة عن اليهود. وتعتبر الصحيفة أن قمع حرية التعبير، مهما كان الخطاب بغيضًا، أكثر خطورة وأقل فائدة للمصلحة العامة، حيث إن هؤلاء مجرد متصيدين وليسوا محرضين مباشرين على العنف.

وترى الصحيفة أن منعهم من الدخول يزيد شعبيتهم فقط، وأنه ما لم تتحول بريطانيا إلى كوريا الشمالية، سيظل بإمكان السكان مشاهدتهم عبر الإنترنت. وأخيرًا، يناقش مقال الغارديان المدة المثالية للنوم، حيث يشير إلى أن الدراسات الحديثة توصي بسبع إلى تسع ساعات يوميًا للبالغين، مع التأكيد على أهمية جودة النوم أكثر من الكمية. ويحذر المقال من أن قلة النوم تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة مثل السمنة وأمراض القلب، بينما الإفراط في النوم قد يكون مؤشرًا على مشاكل صحية كامنة.

ويوصي المقال باتباع روتين ثابت للنوم وتجنب الشاشات قبل النوم لتحسين جودة النوم





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