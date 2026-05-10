جولة رياضية شاملة: تألق بوتابوفا في تنس روما ونتائج مثيرة في الدوري الإنجليزي والإيطالي والإسباني

تغطية شاملة لنتائج بطولة روما المفتوحة للتنس ومباريات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز ونتائج متنوعة في الدوريات الأوروبية.

شهدت بطولة روما المفتوحة ل تنس الأساتذة من فئة ألف نقطة مواجهة مثيرة جمعت بين النمساوية أناستازيا بوتابوفا والروسية ليودميلا سامسونوفا، المصنفة الحادية والعشرون عالمياً. استطاعت بوتابوفا أن تفرض سيطرتها المطلقة على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى، حيث ظهرت بتركيز عالٍ وهدوء نفسي لافت مكنها من حسم المباراة بمجموعتين نظيفتين بنتيجة ستة ثلاثة وستة اثنين.

في المجموعة الأولى، بدأت بوتابوفا بضغط هجومي مكثف نجحت من خلاله في كسر إرسال منافستها في الشوط الثاني، ورغم محاولة سامسونوفا العودة السريعة وكسر الإرسال، إلا أن اللاعبة النمساوية أظهرت صلابة ذهنية كبيرة واستعادت زمام الأمور فوراً بكسر آخر، مما مهد الطريق لفوزها بالمجموعة الأولى. ولم يتغير هذا المشهد في المجموعة الثانية، بل زاد تفوق بوتابوفا التي بدأت بمستوى مثالي أدى إلى تقدمها بنتيجة أربعة أصفار بعد كسر إرسال الروسية مرتين متتاليتين.

وبفضل أدائها الدفاعي القوي في حماية إرسالها، أنهت المباراة في غضون ساعة وثمان وعشرين دقيقة، لتتأهل بجدارة إلى دور الستة عشر في هذه البطولة المرموقة المقامة على الملاعب الرملية التي تتطلب مهارات خاصة في التحمل والدقة. وفي سياق كرة القدم الإنجليزية، عاش نادي أستون فيلا لحظات من الإحباط بعد تعادله المثير مع فريق بيرنلي بنتيجة هدفين لكل فريق، وهو التعادل الذي أدى إلى ضياع فرصة ذهبية للتقدم نحو المربع الذهبي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

بدأت المباراة بإثارة مبكرة عندما نجح غايدون أنتوني في تسجيل هدف التقدم لبيرنلي في الدقيقة الثامنة، مما وضع أستون فيلا تحت ضغط كبير. ومع ذلك، استطاع روس باركلي إدراك التعادل في الدقيقة الثانية والأربعين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي. وفي الشوط الثاني، ظن جمهور أستون فيلا أن الفوز بات قريباً عندما سجل أولي واتكينز الهدف الثاني في الدقيقة السادسة والخمسين، لكن الفرحة لم تدم طويلاً، إذ تمكن زيان فليمينغ من تسجيل هدف التعادل لبيرنلي في الدقيقة التاسعة والخمسين.

حاول الفريقان بكل قوتهما تسجيل هدف الفوز القاتل، إلا أن المباراة انتهت بالتعادل، ليرتفع رصيد أستون فيلا إلى تسع وخمسين نقطة في المركز الخامس، بينما ظل بيرنلي في المركز التاسع عشر برصيد إحدى وعشرين نقطة، مع العلم أن بيرنلي كان يلعب بدون ضغوط كبيرة بعد تأكد هبوطه مسبقاً إلى دوري الدرجة الأولى أو ما يعرف بتشامبيون شيب. أما في مواجهة أخرى من الجولة السادسة والثلاثين للدوري الإنجليزي، فقد استمر النحس في ملاحقة فريقي كريستال بالاس وإيفرتون، حيث انتهى لقاؤهما بالتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق.

بدأت المباراة بتفوق مبكر لإيفرتون عبر جيمس تاركوسكي في الدقيقة السادسة، لكن السنغالي إسماعيلا سار أعاد التوازن لكريستال بالاس في الدقيقة الرابعة والثلاثين. ومع بداية الشوط الثاني، عاد إيفرتون للتقدم مجدداً عن طريق بيتو في الدقيقة السابعة والأربعين، غير أن الفرنسي جان فيليب ماتيتا نجح في خطف هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة السابعة والسبعين.

بهذا التعادل، وصل رصيد كريستال بالاس إلى أربع وأربعين نقطة في المركز الرابع عشر، فيما ارتفع رصيد إيفرتون إلى تسع وأربعين نقطة في المركز العاشر، ليؤكد الفريقان صعوبة العودة إلى طريق الانتصارات في هذه المرحلة الحرجة من المسابقة، خاصة وأن إيفرتون لم يحقق أي فوز منذ أواخر شهر مارس الماضي. ولم تقتصر النتائج على الملاعب الإنجليزية، بل امتدت إلى الدوري الإسباني والإيطالي.

ففي إسبانيا، نجح فريق فياريال في الحفاظ على سلسلة لاهزيمته للمباراة الخامسة على التوالي بعد تعادله مع مضيفه ريال مايوركا بهدف لمثله، وهو التعادل الذي جاء بعدما ضمن الفريق مقعده مسبقاً في دوري أبطال أوروبا للموسم القادم، مما يعكس الاستقرار الفني الذي يعيشه الفريق. وفي إنجلترا أيضاً، تمسك نوتنغهام فورست بآماله في البقاء في الدوري الممتاز بعد تعادله الصعب بهدف لمثله أمام نيوكاسل يونايتد، في مباراة اتسمت بالندية العالية والتدخلات القوية.

ومن إيطاليا، وتحديداً في منافسات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري، استطاع فريق كريمونيزي تحقيق انتصار ثمين وعريض على بيزا بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، وهو الفوز الذي يعزز من فرص الفريق في تجنب الهبوط إلى الدرجة الثانية، ويمنحه دفعة معنوية كبيرة في المباريات المتبقية من الموسم. إن هذه النتائج المتنوعة في مختلف الرياضات والبطولات تعكس مدى التنافسية الشديدة التي تشهدها الساحات الرياضية العالمية في هذه الفترة من السنة





