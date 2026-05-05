جولة ميدانية لمدير صحة الطائف لمراكز الحج للتأكد من الاستعدادات

تفقد مدير صحة الطائف المراكز الصحية في مطار الطائف الدولي والمواقيت للتأكد من جاهزية الخدمات الطبية والوقائية للحجاج لموسم الحج.

بدأ العد التنازلي لاستقبال موسم الحج لهذا العام، وتتوالى الجهود الحثيثة من مختلف القطاعات الحكومية لضمان سلامة و صحة ضيوف الرحمن . وفي هذا الإطار، قام مدير صحة الطائف الدكتور سمير بن مشبب الشهراني بجولة ميدانية مكثفة شملت مركز صحي مطار الطائف الدولي ، و ميقات قرن المنازل بالسيل الكبير، و ميقات وادي محرم بالهدا.

تهدف هذه الجولة إلى تقييم الخطط التشغيلية والتجهيزات الطبية المتوفرة، بالإضافة إلى التأكد من كفاءة الكوادر البشرية العاملة في هذه المواقع الحيوية. تأتي هذه الزيارة في سياق الاستعدادات المكثفة التي تبذلها وزارة الصحة لتوفير كافة الخدمات الوقائية والعلاجية اللازمة لضيوف الرحمن، وتسهيل أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة. وقد رافق الدكتور الشهراني في هذه الجولة مدير مكتب هيئة الصحة العامة (وقاية) بالطائف، خالد الثبيتي، مما يعكس التنسيق الوثيق بين مختلف الجهات المعنية بصحة الحجاج.

بدأت الجولة بزيارة مركز صحي مطار الطائف الدولي، حيث تفقد الدكتور الشهراني التجهيزات الطبية الحديثة والمرافق الصحية المجهزة لاستقبال الحجاج القادمين. واطلع على الكوادر الطبية والإدارية المسؤولة عن تقديم الرعاية الصحية الأولية للحجاج، والتأكد من جاهزيتهم للتعامل مع أي حالات طارئة. كما قام بزيارة إدارة المنافذ، حيث استمع إلى شرح مفصل عن الخطط التشغيلية وآليات التنسيق بين مختلف الجهات العاملة في المطار، بهدف ضمان انسيابية حركة الحجاج وتسهيل إجراءاتهم الصحية.

وتم التأكيد على أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة في تقديم الخدمات الصحية، وتوفير كافة المستلزمات الطبية اللازمة. بعد ذلك، انتقل الوفد إلى ميقات قرن المنازل بالسيل الكبير، حيث تفقدوا المرافق الصحية ومواقع تقديم الخدمة المخصصة للحجاج. وتم التأكيد على أهمية توفير الوعي الصحي للحجاج، وتزويدهم بالإرشادات اللازمة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم خلال فترة إقامتهم في المملكة. واصل الدكتور الشهراني جولته بزيارة ميقات وادي محرم بالهدا، حيث اطلع على سير العمل في المراكز الصحية والإسعافية المنتشرة في الموقع.

وتم التأكيد على أهمية توفير الخدمات الإسعافية الفورية للحجاج، وتوفير كافة المستلزمات الطبية اللازمة للتعامل مع أي حالات طارئة. كما تم التأكيد على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بتقديم الخدمات الصحية للحجاج، بهدف ضمان سلامة ضيوف الرحمن وتقديم رعاية صحية متكاملة. وأشاد الدكتور الشهراني بالجهود المبذولة من قبل الكوادر الطبية والإدارية العاملة في هذه المواقع، مؤكداً على أهمية مواصلة العمل بكل جد واجتهاد لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

وتأتي هذه الجولة في إطار حرص وزارة الصحة على توفير كافة الإمكانيات والموارد اللازمة لضمان سلامة وصحة الحجاج، وتسهيل أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة. وتعد هذه الزيارات الميدانية جزءاً من سلسلة زيارات مماثلة سيقوم بها مدير صحة الطائف لمختلف المواقع الحيوية التي تستقبل الحجاج، بهدف التأكد من جاهزيتها الكاملة لاستقبال موسم الحج لهذا العام





