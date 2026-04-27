جوشوا يعود إلى الحلبة بعد حادث مروع و فيوري في طريقه لمواجهته

يعود الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا إلى المنافسة بعد تعافيه من حادث سير، ويستعد لمواجهة الملاكم الألباني كريستيان برينغا في السعودية، بينما تتجه الأنظار نحو نزال محتمل بينه وبين تايسون فيوري. بالإضافة إلى ذلك، تطورات في عالم كرة القدم ورياضات أخرى.

يعود الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا ، بطل العالم السابق للوزن الثقيل، إلى الحلبة بعد حادث سير مروع تعرض له؛ لمواجهة الملاكم المغمور الألباني كريستيان برينغا في السعودية في يوليو المقبل.

ولقي اثنان من أصدقاء جوشوا حتفهما في الحادث الذي وقع في نيجيريا في ديسمبر، بعد أكثر من أسبوع بقليل من نزاله الأخير والذي فاز به بالضربة القاضية في الجولة الخامسة على نجم صانع المحتوى الأميركي جايك بول. ويجري الملاكم البريطاني البالغ 36 عاماً محادثات لمواجهة منافسه ومواطنه اللدود تايسون فيوري، في وقت لاحق من هذا العام، في نزال يرى الكثير من المراقبين أنه تأخر خمس سنوات على الأقل.

وقال جوشوا عند إعلانه عن النزال المقرر في 25 يوليو في الرياض: «ليس سراً أني أخذت بعض الوقت لأستعيد قوتي وأعيد بناء نفسي لأكون جاهزاً للعودة إلى الحلبة، وهذه هي الخطوة التالية في هذه الرحلة». وقبل الإعلان بوقت قصير، أشار المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أنه تم الاتفاق على نزال جوشوا مع فيوري، وقال: «إلى أصدقائي في بريطانيا، الأمر واقع. تم التوقيع».

قبل النزال المنتظر، سيواجه جوشوا الملاكم برينغا (35 عاماً) الذي حقق 20 فوزاً، جميعها بالضربة القاضية، في 21 نزالاً احترافياً، على الرغم من أنه لم يواجه حتى الآن ملاكماً بمستوى البريطاني. وتتضمن مسيرة جوشوا فوزه بذهبية أولمبياد لندن 2012، وتتويجه بطلاً للعالم مرتين في الوزن الثقيل. حقق خلال مسيرته 29 فوزاً، 26 منها بالضربة القاضية، مقابل أربع هزائم، اثنتان منها بالضربة القاضية.

فاز بلقب الاتحاد الدولي للملاكمة (آي بي إف) عام 2016 بضربة قاضية في الجولة الثانية على الأميركي تشارلز مارتن، ثم أضاف ألقاب رابطة الملاكمة العالمية (دبليو بي إيه)، ومنظمة الملاكمة العالمية (دبليو بي أُو)، ومنظمة الملاكمة الدولية (دبليو بي سي) قبل أن يخسرها في هزيمة مفاجئة بالضربة القاضية في الجولة السابعة أمام المكسيكي - الأميركي أندي رويز جونيور عام 2019. استعاد جوشوا ألقابه في مباراة إعادة مباشرة بعد ستة أشهر، لكنه خسرها أمام بطل العالم السابق الأوكراني أولكسندر أوسيك عام 2021.

خاض نزالين على لقب الوزن الثقيل منذ ذلك الحين، خسر في نزال إعادة أمام أوسيك عام 2022، ثم أمام مواطنه البريطاني دانيال دوبوا بالضربة القاضية في الجولة الخامسة على لقب (آي بي إف) عام 2024. كان نزاله الوحيد منذ ذلك الحين أمام بول. من ناحيته، عاد فيوري إلى الحلبة بعد اعتزال دام 16 شهراً قبل أسبوعين بفوزه بالإجماع على الروسي أرسلانبيك محمودوف.

بعد يومين، صرّح إيدي هيرن، مُروّج نزالات جوشوا، بأن المفاوضات قد بدأت لترتيب نزال بين الملاكمين البريطانيين من الوزن الثقيل في نوفمبر المقبل. وفي سياق آخر، دعت ليز كلافينس، رئيسة «الاتحاد النرويجي لكرة القدم»، الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» إلى إلغاء «جائزة السلام» التي يمنحها، وذلك لتجنب الانجرار إلى الأمور السياسية، واقترحت أن يُترك منح مثل هذه الجوائز لـ«معهد نوبل» في أوسلو. وقد تعرض «فيفا» لانتقادات شديدة بسبب منح النسخة الأولى من «جائزة السلام» للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.

كما حققت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة أولى عالمياً، تأهلاً إلى ربع نهائي دورة مدريد الإسبانية في كرة المضرب. وأعلن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع عن تشكيل مجلس إدارته الجديد في خطوة تهدف إلى تطوير الرياضة المجتمعية. وفي إنجاز تاريخي، أصبح العداء الكيني ساباستيان ساويه أول رجل ينزل تحت حاجز الساعتين في ماراثون رسمي. ويستعد فريق بايرن ميونيخ لمواجهة باريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

أنتوني جوشوا تايسون فيوري الملاكمة السعودية كرة القدم أرينا سابالينكا بايرن ميونيخ ماراثون

United States Latest News, United States Headlines