جوزاف عون: المفاوضات مع إسرائيل ليست استسلاما أو تنازلا

قال الرئيس اللبناني جوزاف عون إن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل ليست استسلاما أو تنازلا بل هي الخيار الوحيد. وذكر أن الحروب تنتهي في العادة بأمرين إما أن يكون هناك خاسر أو رابح أو الذهاب إلى التفاوض. وأعرب عون عن أسفه لأن البعض يعتبر التفاوض استسلاما.

قال الرئيس ال لبنان ي جوزاف عون إن ال مفاوضات المباشرة مع إسرائيل ليست استسلاما أو تنازلا بل هي الخيار الوحيد. جاء ذلك خلال استقباله في القصر الرئاسي بالعاصمة بيروت وفدا من شبكة القطاع الخاص ال لبنان ي وفق بيان للرئاسة ال لبنان ية.

وعشية جولة مفاوضات جديدة بين بيروت وتل أبيب مقررة بالعاصمة الأمريكية واشنطن الثلاثاء. وقبل أن عقد الجانبان اللبناني والإسرائيلي 3 جولات مباحثات بالعاصمة الأمريكية في 14 و23 أبريل/ نيسان الماضي والأخيرة يومي 14 و15 مايو/ أيار الجاري في إطار مسار تفاوضي ترعاه واشنطن. وقال عون إن التفاوض أسلم من الحرب وهو ليس استسلاما أو تنازلا إلا أنه لن يحل المشكلة خلال لحظات بل هو مسار يحتاج إلى وقت وهو الحل الوحيد لإيقاف الحرب بأقل ضرر ممكن.

وأشار إلى أن الحروب تنتهي في العادة بأمرين إما أن يكون هناك خاسر أو رابح أو الذهاب إلى التفاوض وهذا ما حصل ويحصل في الكثير من دول العالم كإيران وأمريكا اللتين ذهبتا إلى التفاوض. وأعرب عون عن أسفه لأن البعض يعتبر التفاوض استسلاما إلا أنه ليس كذلك كما هو ليس تنازلا بل حلا لإيقاف الحروب بأقل ضرر ممكن.

ومرارا أعلن حزب الله رفضه إجراء مفاوضات مباشرة بين بيروت وتل أبيب مؤكدا تمسكه بخيار المقاومة ضد إسرائيل التي تحتل أراضي في لبنان. وقال الرئيس اللبناني لن نتراجع عن خيارنا وجميعنا في لبنان كمسؤولين نبذل المستحيل قد تتعرقل المفاوضات أو تتأخر عن بلوغ الهدف الذي نريده لكنها تسير وكل الأمور يتم حلها بالتفاوض مهما طالت. وفيما يتعلق بمسألة حصر السلاح بيد الدولة قال عون إن الجيش لم يعلن أن منطقة الجنوب أصبحت منزوعة السلاح.

وأضاف وفقا للمفهوم العسكري أصبح هناك سيطرة عملية على المنطقة من قبل الجيش فإخلاء الجنوب من السلاح يحتاج إلى وقت في ظل الطبيعة الجغرافية لهذه الأرض الغنية بالجبال والوديان والجيش قام بواجباته في هذا المجال. وبشأن الخروقات الإسرائيلية قال عون إن تل أبيب لم تساعد في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي بموجبه كان على إسرائيل إخلاء النقاط الخمس التي احتلتها إلا إنها استمرت بعملياتها العسكرية وقصف القرى تحت حجة الدفاع عن النفس.

ومنذ أيام ترتكب إسرائيل تصعيدا دمويا مكثفا في لبنان بادعاء أن حزب الله يخرق اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 17 أبريل الماضي والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل. بينما يوميا تخرق إسرائيل الاتفاق عبر قصف دموي وتفجير واسع لمنازل ويرد الحزب بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على قوات وآليات عسكرية إسرائيلية في جنوبي لبنان وشمالي إسرائيل.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوبي لبنان بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024 فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية





aa_arabic / 🏆 8. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

جوزاف عون مفاوضات إسرائيل لبنان حزب الله

United States Latest News, United States Headlines