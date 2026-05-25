جوزاف عون: الانسحاب الإسرائيلي الكامل مطلب وطني ثابت

قال الرئيس ال لبنان ي جوزاف عون إن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان يظل مطلبا وطنيا ثابتا لا تنازل عنه، وأضاف أنه في مثل هذا اليوم من عام 2000، كتب جنوب لبنان ملحمة غير مسبوقة حين انسحب الاحتلال الإسرائيلي نتيجة صمود أبناء هذه الأرض وتضحياتهم، فكان يوم 25 مايو/أيار يوما للكرامة الوطنية الجامعة.

وذكر عون أن ذكرى التحرير تأتي هذا العام ولبنان يرزح تحت وطأة واقع مؤلم، فالاعتداءات الإسرائيلية لم تتوقف، وقرى جنوبية عزيزة لا تزال تئن تحت وطأة احتلال متجدد، في انتهاك فاضح لكل القرارات الدولية، وفي مقدَّمها القرار 1701. وشدد جوزاف عون على أن لبنان لن يقبل بهذا الواقع، وسيبقى الطريق إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل مطلبا وطنيا ثابتا لا تنازل عنه، تعمل الدولة اللبنانية على تحقيقه من خلال خيار التفاوض، الذي لن يكون تنازلا ولا استسلاما، بل تأكيدا على حصرية حق لبنان في حماية أرضه وسيادته وبسط سلطته من خلال جيشه وقواه الأمنية الشرعية، وبفضل تضامن شعبه والتفافه حول دولته.

وذكر نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله أن المفاوضات المباشرة مرفوضة بالكامل، داعيًا إلى العودة إلى التفاوض غير المباشر مع إسرائيل





