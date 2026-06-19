جودة الحياة المدرسية: مفهومها ومفاهيمه

يتناول المقال مفهوم جودة الحياة المدرسية بوصفه إطارًا يعكس مستوى الرفاه النفسي والاجتماعي والمهني للطلبة والمعلمين، موضحًا أن الأمر يتجاوز المباني والتجهيزات ليشمل العلاقات الإنسانية والأمان والانتماء والعدالة والمشاركة.

يتناول المقال مفهوم جودة الحياة المدرسية بوصفه إطارًا يعكس مستوى ال رفاه النفسي والاجتماعي والمهني للطلبة والمعلمين، موضحًا أن الأمر يتجاوز المباني والتجهيزات ليشمل العلاقات الإنسانية والأمان والانتماء والعدالة والمشاركة.

ويحذّر من آثار البيئة المدرسية الضعيفة والأساليب التقليدية على دافعية الطلبة والتعلم. وتُعدّ جودة الحياة المدرسية من المفاهيم التربوية المعاصرة التي تعكس مستوى الرفاه النفسي والاجتماعي والمهني الذي يشعر به المعلمون والطلبة داخل المدرسة. ولا تقتصر على توافر المباني والتجهيزات المناسبة، بل تشمل طبيعة العلاقات الإنسانية، والشعور بالأمان والانتماء والعدالة والمشاركة والدعم المتبادل بين أفراد المجتمع المدرسي.

وقد يؤدي ضعف البيئة المدرسية وغياب الأنشطة المحفزة وسيادة الأساليب التعليمية التقليدية إلى شعور الطلبة بالملل والرتابة، وتراجع حماسهم للحضور والمشاركة، والنفور من المدرسة، والنظر إليها بوصفها مكانًا للواجبات والضغوط لا بيئةً للتعلم والنمو. وقد يظهر ذلك في كثرة الغياب، وضعف التفاعل، وتدني الدافعية، والانشغال عن الدروس، والرغبة المستمرة في انتهاء اليوم الدراسي. كما قد يعاني المعلمون من الفتور المهني والضغط النفسي عندما تسود الأعباء المتزايدة، والروتين الإداري، وضعف التقدير، ومحدودية المشاركة في اتخاذ القرار.

وينعكس ذلك في انخفاض الرضا الوظيفي، وضعف المبادرة والإبداع، والشعور بالإجهاد والاحتراق المهني، وقد يتطور إلى نفور من البيئة المدرسية وفقدان الحماس للعمل. وتؤدي البيئة المدرسية الآمنة والجاذبة دورًا محوريًا في معالجة هذه المظاهر من خلال توفير مساحات مريحة، وأنشطة متنوعة، وعلاقات إنسانية داعمة، وبرامج تعزز الصحة النفسية والاجتماعية. كما تسهم الثقافة التنظيمية القائمة على الثقة والاحترام والتعاون والعدالة والشفافية وتقدير الجهود في بناء مناخ مدرسي إيجابي.

وعندما تتكامل البيئة المدرسية المحفزة مع ثقافة تنظيمية داعمة، ترتفع دافعية الطلبة، ويتجدد حماس المعلمين، ويتعزز الانتماء والأداء والتحصيل، وتصبح المدرسة بيئةً جاذبةً تحقق الرفاه وجودة الحياة لجميع منسوبيها





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