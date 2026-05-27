جهود دبلوماسية جديدة بين إيران والولايات المتحدة لوقف الحرب عبر تفاهم أولي من 14 نقطة

تستمر المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بوساطة باكستانية وقطرية للتوصل إلى تفاهم أولي لوقف النزاع، يتضمن وقفًا للأعمال Hostilities على كل الجبهات ورفع الحصار البحري الأمريكي، في الوقت الذي تشدد فيه واشنطن على إتلاف اليورانيوم المخصّب الإيراني دون تخفيف للعقوبات.

في نهاية فبراير، على الرغم من أجواء انعدام الثقة والتصعيد المحدود، استمرت الجهود الدبلوماسية بين إيران و الولايات المتحدة بوساطة باكستانية ل وقف الحرب . أعلن التلفزيون الرسمي ال إيران ي عن إطار أولي لتفاهم مكوّن من 14 نقطة يشمل وقف الأعمال Hostilities على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان ، ورفع الحصار الأمريكي على الموانئ ال إيران ية، وضمان عبور السفن التجارية عبر مضيق هرمز .

لكن البيت الأبيض رفض الوثيقة ووصفها بالمفبركة. تشمل النقاط أيضًا آليات صرف أصول إيرانية مجمدة تقدر بمليارات الدولارات. في المقابل، طالب الرئيس الأمريكي ترامب بإتلاف اليورانيوم المخصّب الإيراني، ونفى أي نية لتخفيف العقوبات مقابل التخلي عن التخصيب. كما أشير إلى أن الملف النووي سيناقش خلال ستين يومًا من توقيع التفاهم الأولي، مع توقع مصادقة مجلس الأمن على أي اتفاق نهائي.

على جبهة لبنان، تواصل إسرائيل عملياتها ضد حزب الله، بينما تؤكد إيران ضرورة شمول أي وقف إطلاق النار لكل الجبهات الإقليمية. وركزت التقارير على حاجة المقاولين الدفاعيين الأمريكيين إلى ثلاث سنوات لتجديد مخزونات الأسلحة المستهلكة في الحرب مع إيران. ختامًا، أكد ترامب أن إيران ترغب في اتفاق لكن الولايات المتحدة غير راضية بعد عن الشروط الحالية





التلفزيون الايراني ينفى تقارير إعلامية عن 'خطة الـ14 بندا' بين واشنطن وطهراننفى تلفزيون إيران ما نشرته وسائل إعلام عربية عن وجود مذكرة تفاهم مكونة من 14 بندا بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن تلك الادعاءات 'كذب ولا أساس لها من الصحة'.

طهران: قاليباف يبحث في قطر الإفراج عن 12 مليار دولارنقلت وكالة «تسنيم»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، عن مصدر مطلع قريب من فريق التفاوض قوله إن مذكرة التفاهم المحتملة، المؤلفة من 14 بنداً، تنص على الإفراج عن الأموال.

إيران وتونس تتفاوضان على هدنّة بحرية في مضيق هرمز وخطوة موسكو بخصوص اليورانيوم الإيرانيكشف التلفزيون الإيراني مسودة مذكرة تفاهم مبدئية من 14 نقطة مع الولايات المتحدة تشمل سحب القوات الأمريكية ورفع الحصار البحري مقابل عودة السفن إلى مستويات ما قبل الحرب في هرمز خلال شهر، بينما أعلن نائب وزير الخارجية الروسي استعداد موسكو لنقل اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب حال التوصل لاتفاق، في ظل تحذيرات الاستخبارات الإيرانية من جهود الولايات المتحدة وإسرائيل لإسقاط الجمهورية الإسلامية.

