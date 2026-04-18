جهود دبلوماسية باكستانية متواصلة لاحتواء التوتر الأمريكي الإيراني.. ومضيق هرمز يظل نقطة خلاف

يجري مسؤولون باكستانيون محادثات مكثفة في طهران لليوم الثالث على التوالي بهدف تهدئة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، مع استمرار نقاط الخلاف الرئيسية. أعربت إيران عن استعدادها لإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية بشرط استمرار وقف إطلاق النار في لبنان، إلا أن تصريحات أمريكية بشأن استمرار الحصار زادت من حدة التوتر. لا تزال مسألة البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات الاقتصادية من أبرز القضايا العالقة.

واصل المسؤولون ال باكستان يون رفيعو المستوى جهودهم الدبلوماسية الحثيثة في العاصمة ال إيران ية طهران لليوم الثالث على التوالي، سعياً لاحتواء التصعيد المتنامي في الصراع الأمريكي ال إيران ي. على الرغم من هذه المساعي المتواصلة، تظل نقاط الخلاف الجوهرية عالقة، مما يشير إلى تعقيد المشهد الدبلوماسي. يحاول الوسطاء ال باكستان يون استثمار المكاسب التي تحققت يوم الخميس، والتي كان لها دور محوري في تأمين وقف إطلاق النار في لبنان، وهو مطلب رئيسي لطهران.

الهدف هو تحويل هذه المكاسب إلى تنازلات إيرانية تلقى قبولًا أمريكيًا. ظهرت بوادر تقدم في هذه الجهود عندما أعلنت إيران عن إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية، شريطة استمرار الهدنة الهشة في لبنان. تستخدم إيران هذا الممر المائي الاستراتيجي كورقة ضغط لضمان استمرار وقف إطلاق النار في لبنان، بينما تسعى في الوقت ذاته إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار مع الولايات المتحدة. أشارت هذه الخطوة المفاجئة إلى إمكانية خلق زخم في عملية المفاوضات المتعثرة، حيث أعربت مصادر مطلعة على المحادثات عن تفاؤلها. ومع ذلك، سرعان ما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" أن الولايات المتحدة "ستواصل حصارها على المضيق"، مما أدى إلى زيادة حدة التوتر في طهران. نفت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية ما قاله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مؤكدة أن السفن المدنية فقط، المصرح لها من قبل "الحرس الثوري"، هي التي يُسمح لها بالمرور عبر الممرات الملاحية التي حددتها طهران. وأضاف مسؤولون في "الحرس الثوري" أن الحصار الأمريكي "يُعد انتهاكًا لوقف إطلاق النار"، مهددين بإلغاء قرار فتح الممر. هذه القرارات المتذبذبة من جانب إيران تسلط الضوء على الانقسامات الداخلية بين المتشددين والسياسيين في البلاد، والتي قد تعيق أي تقدم مستقبلي. لا تزال القضية الأكثر تعقيدًا معلقة، وهي حاجة الولايات المتحدة إلى تأكيد رسمي من إيران بأنها لن تسعى لامتلاك أسلحة نووية. زعم ترامب أن طهران "وافقت على تسليم غبارها النووي"، في إشارة إلى مخزون اليورانيوم المخصب الذي تخشى الولايات المتحدة استخدامه في صنع أسلحة نووية. ستبقى التفاصيل الدقيقة لكيفية تسليم هذا الغبار، ومن سيحصل عليه، موضع خلاف. بالإضافة إلى ذلك، لدى طهران مطالب أخرى، ليس أقلها رفع العقوبات الاقتصادية، وفك تجميد الأصول، ودفع تعويضات عن الأضرار التي قد تصل إلى مليارات الدولارات. هذه المطالب الإضافية تزيد من تعقيد المفاوضات وتضع تحديات كبيرة أمام التوصل إلى اتفاق شامل. إن تصريحات ترامب الأخيرة بتهديد عدم تمديد وقف إطلاق النار مع إيران في حال عدم تلبية هذه المطالب تضع ضغوطًا إضافية على جميع الأطراف المعنية، وتزيد من احتمالية انهيار المحادثات. يواجه الوسطاء الباكستانيون مهمة شاقة للتوفيق بين المواقف المتباينة وإيجاد أرضية مشتركة تضمن استقرار المنطقة وتجنب المزيد من التصعيد





