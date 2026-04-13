جهود دبلوماسية مكثفة لإنقاذ مفاوضات إيران.. ترامب يدرس خيارات التصعيد

تتواصل المساعي الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران، مع استمرار الوساطات الإقليمية في محاولة لسد الفجوات والتوصل إلى اتفاق. الرئيس ترامب يدرس خيارات التصعيد وسط خلافات حول الملف النووي. تراجع الأسواق العالمية وسط مخاوف من تصاعد التوتر.

تتواصل الجهود الدبلوماسية المكثفة في محاولة لسد الفجوات بين الولايات المتحدة و إيران والتوصل إلى اتفاق ينهي حالة التوتر المتصاعدة في المنطقة. تشير مصادر إقليمية ومسؤولون أمريكيون إلى أن الوساطات الباكستانية والمصرية والتركية تلعب دوراً محورياً في هذه المساعي، مع استمرار المحادثات في الأيام المقبلة. يأمل الوسطاء في أن تؤدي هذه الجهود إلى تمكين جولة جديدة من ال مفاوضات قبل انتهاء الهدنة الحالية، على الرغم من تعقيد الوضع والخلافات العميقة بين الطرفين.

يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خياراته، بما في ذلك إمكانية استئناف الضربات العسكرية إذا لم تؤد العقوبات والحصار البحري إلى تغيير موقف إيران، مما يزيد من حدة التوتر ويجعل التوصل إلى اتفاق أكثر صعوبة. يرى البعض أن هذه الإجراءات جزء من استراتيجية تفاوضية تهدف إلى الضغط على إيران، بينما يعتقد آخرون أنها قد تؤدي إلى تصعيد خطير في المنطقة. تركز الخلافات الرئيسية بين الولايات المتحدة وإيران على الملف النووي، وتحديداً مطالب واشنطن بتجميد تخصيب اليورانيوم والتخلي عن المخزون الحالي من اليورانيوم عالي التخصيب. كما يتضمن الخلاف مسألة حجم الأموال المجمدة التي تطالب إيران بالإفراج عنها مقابل تنازلاتها. يرى مسؤولون أمريكيون أن التوصل إلى اتفاق ممكن إذا أبدت إيران مرونة أكبر وأدركت أن المقترحات المطروحة تمثل أفضل فرصة لها. في المقابل، تشير مصادر إيرانية إلى أنهم كانوا على وشك التوصل إلى اتفاق قبل أن تغير الولايات المتحدة موقفها، مما يعكس وجهات نظر مختلفة حول مسؤولية فشل المفاوضات. في هذا السياق، شهدت الأيام الأخيرة اتصالات مكثفة بين وزراء خارجية دول المنطقة ومسؤولين أمريكيين وإيرانيين، في محاولة لإيجاد أرضية مشتركة والتوصل إلى حلول وسط. التقى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، الذي قاد فريق التفاوض الأمريكي، مع الإيرانيين في إسلام آباد، حيث وصف المحادثات بأنها كانت صعبة في البداية، لكنها تحولت إلى تبادل ودي ومنتج للمقترحات. ترك فانس الباب مفتوحا وأعرب عن أمله في عودة إيران إلى طاولة المفاوضات، مؤكداً على أهمية التوصل إلى اتفاق يخدم مصالح الطرفين. في سياق متصل، أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصالا بنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، حيث تلقى منه تقريراً مفصلاً حول تطور المفاوضات. أشار نتنياهو إلى أن الولايات المتحدة أنهت المحادثات بعد استنتاجها أن إيران انتهكت اتفاق الهدنة بعدم إعادة فتح مضيق هرمز. في المقابل، تواصل إيران جهودها الدبلوماسية مع دول المنطقة، حيث أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتصالات مع السعودية وقطر لبحث تطورات المفاوضات وجهود تثبيت وقف إطلاق النار. تعكس هذه التطورات تعقيد الوضع في المنطقة، حيث تتداخل المصالح المتضاربة وتتزايد المخاطر. في ظل هذه الظروف، تترقب الأسواق العالمية التطورات، مع تراجع مؤشرات الأسهم العالمية وسط مخاوف من تصاعد التوتر وفرض حصار بحري على السفن في مضيق هرمز. يؤكد هذا التطور على أهمية التوصل إلى حل دبلوماسي سريع لتجنب أي تصعيد عسكري قد تكون له تداعيات خطيرة على المنطقة والعالم





