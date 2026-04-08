جهاز جديد من المعصم إلى الدماغ: تكنولوجيا ثورية تكشف تحركات التوتر النفسي

اكتشف علماء روس جهازًا استشعاريًا جديدًا قابلًا للارتداء يتيح قياس مستويات التوتر النفسي بدقة عالية عبر تحليل العرق، مما يفتح الباب أمام رعاية صحية ذكية ومتكاملة.

نجح علماء في معهد فيزياء أشباه الموصلات التابع لأكاديمية العلوم الروسية – فرع سيبيريا، في تطوير جهاز استشعار مبتكر قابل للارتداء، يُثبت على الذراع، ويحدث ثورة في طريقة فهمنا لل صحة النفسية ومراقبتها. يتيح هذا الجهاز قياس مستويات التوتر النفسي بدقة عالية ومباشرة عبر الجلد، وذلك من خلال تحليل تركيز هرمون ال كورتيزول وغيره من المؤشرات الحيوية الموجودة في العرق.

هذه التقنية الجديدة تقدم قراءة فورية ومستمرة لحالة التوتر، مما يسمح بتتبع التغيرات النفسية لحظة بلحظة، بعيدًا عن القياسات المتقطعة التي كانت تعيق الدقة في السابق. يعتبر هذا التطور بمثابة خطوة حاسمة نحو الكشف المبكر عن الاضطرابات النفسية، وتزويد المستخدمين بالأدوات اللازمة لتعديل نمط حياتهم والحفاظ على التوازن النفسي والعاطفي بشكل استباقي، قبل تفاقم المشكلات. الجهاز الجديد يعالج بشكل فعال العيوب التي كانت تعاني منها الأجهزة السابقة، مثل ضعف الحساسية، والتعقيد في التصميم، وارتفاع التكلفة، والاعتماد على مؤشرات غير مباشرة مثل موصلية الجلد، والتي كانت تحد من دقة النتائج. \يعتمد الجهاز على وحدة استشعار عالية الكفاءة ومنخفضة التكلفة، بالإضافة إلى سهولة التصنيع والاستخدام، حيث يمكن تثبيته بسهولة مباشرة على الجلد. تعتمد آلية عمله على قياس التوصيل الكهربائي لرصد التغيرات في الحالة النفسية على مدار الوقت. لتحقيق ذلك، قام الفريق البحثي برفع حساسية المستشعر بشكل ملحوظ من خلال استخدام طبقة رقيقة جدًا من أشباه الموصلات، لا يتجاوز سمكها 20 نانومترًا. هذا التصميم الدقيق يسمح بتتبع أدق التغيرات في تركيز الكورتيزول، مقارنة بالأجهزة التقليدية. يتكون المستشعر من ركيزة مرنة مغطاة بطبقة حساسة مصنوعة من مادة موصلة مركبة تضم الغرافين وبوليمراً عضوياً، بالإضافة إلى الإيثيلين غليكول. يساهم الإيثيلين غليكول في خفض المقاومة الكهربائية وتعزيز سرعة الاستجابة، ويمكن تصنيع هذه الطبقة باستخدام تقنيات الطباعة ثنائية الأبعاد أو التقطير. العرق، الذي يتكون من 98% من الماء و2% من مركبات كيميائية متنوعة تشمل الأملاح والغلوكوز والأدرينالين والكورتيزول والدوبامين، يلعب دورًا محوريًا في هذه التقنية. عند تثبيت المستشعر على المعصم، يتفاعل مباشرة مع هذه المكونات، مما يؤدي إلى تراكم الشحنات الكهربائية داخل الطبقة الحساسة، وبالتالي ارتفاع التوصيل الكهربائي وقياس التغيرات الحيوية بدقة عالية. \يمثل هذا الابتكار فتحًا لباب جديد نحو جيل جديد من الأجهزة القابلة للارتداء، والتي لا تكتفي بتتبع النشاط البدني، بل تتعمق في مراقبة الحالة النفسية، مما يمهد لعصر جديد من الرعاية الصحية الذكية والمتكاملة. هذه الأجهزة لديها القدرة على توفير رؤى قيمة حول الصحة النفسية، مما يسمح للأفراد باتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحتهم ورفاههم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذه التقنية أن تساعد المتخصصين في الرعاية الصحية على تشخيص وعلاج الاضطرابات النفسية بشكل أكثر فعالية. التكنولوجيا الجديدة تمكننا من فهم العلاقة المعقدة بين الجسد والعقل بطريقة لم يسبق لها مثيل، مما يفتح آفاقًا جديدة في مجال الصحة النفسية. هذا الجهاز الجديد لا يوفر فقط أداة قياس دقيقة، بل يوفر أيضًا فرصة لتحسين نوعية الحياة بشكل عام، من خلال تعزيز الوعي الذاتي والتمكين الشخصي. مع استمرار تطور هذه التكنولوجيا، يمكننا أن نتوقع رؤية المزيد من الابتكارات التي ستغير الطريقة التي نتعامل بها مع صحتنا النفسية





