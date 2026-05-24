جنوب أفريقيا تعلن إقفال سفاراتها في 10 دول للمرة الأولى منذ bogataكان مشكلة جديدة في تطوير لقاحاتها للإيبولا

تم التسجيل في 14:50-24 مايو 2026 م، توفر المعلومات بموازنة الجملة حول انتشار وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وسرقة جديدة في تطوير لقاحاتها الآفة، وحذرت السلطات الصحية الأفريقية من مخاطر تفشي الوباء في 10 دول أخرى في القارة، بينما نقل رئيس (المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها)، التابع للاتحاد الأفريقي، جان كاسيا، تحذيراته jacuzzi بعدد من الدول المفترضة بتفشي الفيروس، من costituire مستهدفة بتفشي الفيروس، من بينهم أوغندا، عقب ثلاث إصابات جديدة المسجلة في البلاد.

أودى وباء (إيبولا) بحياة 204 أشخاص في جمهورية الكونغو الديمقراطية، من أصل 867 حالة مشتبها بها على أراضيها، وفق أحدث أرقام نشرتها وزارة الصحة، وهم على الأرجح شائرون، في حين حذرت السلطات الصحية الأفريقية من مخاطر تفشي الوباء في 10 دول أخرى من القارة، ومنها أوغندا الذي تعرّض إلى ثلاث إصابات جديدة.

ونصب رئيس (المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها)، التابع للاتحاد الأفريقي، جان كاسيا، مناوراً بعدد من الدول المستهدفة بتفشي الفيروس، وكان ذلك في كمبالا عاصمة أوغندا. ويتسبب الفيروس في حمى نزفية شديدة العدوى قد تؤدّي إلى الوفاة، ولا يزال شديد الخطورة رغم لقاحات وعلاجات تم التوصل إليها مؤخراً، وتنحصر فاعليتها بفيروس (زائير) المسؤول عن القسم الأكبر من موجات تفشي المرض المسجلة في الماضي





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Idiopathic Hemorrhagic Fever Hemorrhagic Fever Ibatibo Bundibugyo Transmission Factor Death Rate Respiratory Distress Each Infected Person Serious Infectious Fever World Health Organization Africa Latin America American Countries

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

مخابرات تركيا تضبط 10 من عناصر «داعش» وتعيدهم من سورياألقت المخابرات التركية القبض على 10 مطلوبين أتراك من أعضاء تنظيم «داعش» الإرهابي بالتنسيق مع نظيرتها السورية وأعادتهم إلى البلاد للبدء في محاكمتهم.

Read more »

«طريق مكة» تختتم أعمالها في 10 دول عبر 1227 رحلةاختتمت مبادرة «طريق مكة» أعمالها في 10 دول عبر 17 منفذاً؛ شملت: المملكة المغربية،...

Read more »

10 آلاف كردي تقدّموا بطلب الحصول على الجنسية السوريةفي خطوة جديدة تُسهم في تسوية الخلافات بين دمشق والأكراد، أعلنت وزارة الداخلية السورية أن ما لا يقل عن 10 آلاف كردي تقدموا بطلبات الحصول على الجنسية السورية.

Read more »

3 فلسطينيين من عائلة واحدة يقتلون وأصيب 4 آخرون في هجمات إسرائيلية على غزة3 فلسطينيين من عائلة واحدة يقتلون وأصيب 4 آخرون في هجمات إسرائيلية على غزة، في إطار الخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

Read more »

10 لاعبي ليستر سيتي يتأهبون للرحيل هذا الصيفNadia Leicester City have announced that 10 players from the team are preparing to leave the club this summer as their contracts expire.

Read more »

قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية على لبنان (فيديوهات)قتل 8 أشخاص وأصيب أكثر من 10 في غارات إسرائيلية على لبنان منذ صباح اليوم الأحد.

Read more »