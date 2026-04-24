جندي أمريكي يراهن على اعتقال مادورو ويكسب أكثر من 400 ألف دولار

كشف تحقيق أمريكي عن قيام جندي في الجيش الأمريكي بالمراهنة على إزاحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من منصبه، مستغلاً معلومات سرية حصل عليها خلال مشاركته في عملية عسكرية للقبض عليه، وحقق أرباحًا تجاوزت 400 ألف دولار.

يثير قلق متزايد داخل المؤسسات الأمنية قضية تسريب المعلومات السرية واستغلالها لتحقيق مكاسب شخصية، خاصةً في العمليات العسكرية الحساسة. كشفت السلطات الأمريكية عن قضية تجمع بين العمل الاستخباراتي والرهانات المالية، حيث يُشتبه بجندي في الجيش الأمريكي باستغلال موقعه للوصول إلى معلومات حساسة وتحويلها إلى أرباح كبيرة.

أُلقي القبض على الجندي، غانون كين فان دايك (38 عامًا)، بتهمة استخدام معلومات سرية للمراهنة على إزاحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من منصبه، محققًا أرباحًا تجاوزت 400 ألف دولار. ووفقًا لوزارة العدل الأمريكية، راهن فان دايك بأكثر من 33 ألف دولار عبر منصة «بولي ماركت»، وهي سوق إلكترونية للتنبؤات تتيح المراهنة على الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية.

ووجهت إليه ثلاث تهم بانتهاك قانون تبادل السلع، وتهمة بالاحتيال الإلكتروني، وأخرى بإجراء معاملة مالية غير قانونية، بالإضافة إلى اتهامات بالتداول بناءً على معلومات داخلية. وأكد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل، أنه «لا أحد فوق القانون»، وأن المكتب سيبذل قصارى جهده لحماية أسرار الأمة. التحقيقات كشفت أن فان دايك حقق نحو 410 آلاف دولار من هذه الرهانات، حيث أجرى 13 عملية مراهنة قبل ساعات قليلة من بدء عملية القبض على مادورو.

يُزعم أنه حوّل معظم أرباحه إلى محفظة عملات مشفرة خارجية ثم إلى حساب وساطة إلكتروني حديث الإنشاء. ردت منصة «بولي ماركت» بتحديث قواعدها في مارس لتعزيز إجراءات مكافحة التداول بناءً على معلومات داخلية. وكان فان دايك، المتمركز في قاعدة فورت براغ، قد وقّع على اتفاقات عدم إفصاح تمنعه من الكشف عن معلومات سرية تتعلق بالعمليات العسكرية. وشارك في التخطيط والتنفيذ لـ«عملية العزم المطلق» التي استهدفت القبض على مادورو، الذي يُتهم بقيادة شبكة لتهريب المخدرات.

خلال التخطيط، كان يتمتع بإمكانية الوصول إلى معلومات استخباراتية سرية يُعتقد أنه استغلها في أنشطته المالية. وفي محاولة لتجنب الكشف عن نشاطه، يُزعم أنه طلب حذف حسابه من «بولي ماركت» مدعيًا فقدان الوصول إلى بريده الإلكتروني، وقام بتغيير البريد الإلكتروني المرتبط بحسابه في منصة تداول العملات الرقمية إلى عنوان آخر لا يحمل اسمه. وتأتي هذه القضية بالتزامن مع توقيع شركة «شيفرون» اتفاقية مع حكومة فنزويلا لتوسيع إنتاج النفط في البلاد.

وفي سياق منفصل، رفض سفير إيران في لبنان قرار إبعاده، مما يثير تساؤلات حول السوابق في العلاقات الدبلوماسية. كما صرح الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس بأنهما «قويان» ويمضيان وقتهما في الصلاة بالسجن، في أول رسالة لهما منذ اعتقالهما من قبل السلطات الأمريكية. هذه الأحداث المتداخلة تسلط الضوء على تعقيدات المشهد السياسي والأمني الدولي، وتأثير المعلومات السرية على القرارات الاستراتيجية والمالية





جندي أمريكي يواجه اتهامات باستغلال معلومات سرية حول اعتقال مادورو للربحيواجه جندي أمريكي اتهامات باستخدام معلومات داخلية حول عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لتحقيق أرباح مالية في سوق المراهنات عبر الإنترنت. استخدم الجندي، جانون كين فان دايك، وصوله إلى معلومات سرية لجني 400 ألف دولار عبر موقع مراهنات.

