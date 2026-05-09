جمعية عناية الصحية تحيي حفل هاكاثون الابتكار الصحي بالذكاء الاصطناعي 'عنايهثون' بتدشين العيادة الافتراضية والمركز الصحي

اختتمت جمعية عناية الصحية حفل هاكاثون الابتكار الصحي بالذكاء الاصطناعي 'عنايهثون' بتدشين العيادة الافتراضية التي تضم أكثر من 200 طبيب وطبيبة، وتقديم الاستشارات الطبية عن بُعد. كما تم تدشين مركز الدكتور عبد الرحمن السويلم للابتكار الصحي، وفاءً لمسيرته في دعم الابتكار الصحي. وتسلمت الجمعية شهادة الاعتماد من معهد الابتكار العالمي GINI، مما يثبت التزامها بالتطوير المستدام.

اختتمت جمعية عناية الصحية حفل هاكاثون الابتكار الصحي بالذكاء الاصطناعي عنايهثون، بتدشين العيادة الافتراضية التي يديرها أكثر من 200 طبيب عن بُعد، وإطلاق مركز الدكتور عبد الرحمن السويلم للابتكار الصحي، إلى جانب تكريم الفرق الفائزة واستعراض 163 مشروعاً ابتكارياً لخدمة القطاع الصحي غير الربحي.

اختتمت جمعية عناية الصحية حفل هاكاثون الابتكار الصحي بالذكاء الاصطناعي ‘عنايهثون’، برعاية الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أحمد السويلم، وبحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور طلعت الوزنة وأعضاء مجلس الإدارة. وأكد الدكتور الوزنة في كلمته أن ‘عنايهثون’ يعكس توجه الجمعية نحو الابتكار والتحول الرقمي، ويهدف لصناعة الحلول النوعية في القطاع الصحي غير الربحي. كما تم عرض فيديو يوضح مسيرة الهاكاثون وما قدمه المشاركون من أفكار وحلول طبية مبتكرة.

وأضاف الأمين العام للجمعية الدكتور سلمان المطيري أن ‘عنايهثون’ هو منصة وطنية تهدف إلى تحسين جودة الحياة وفقًا لرؤية المملكة 2030، وتعزيز دور القطاع غير الربحي





sabqorg / 🏆 27. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Healthcare Innovation AI Virtual Clinic Innovation Center GINI Certification

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

منح 200 متبرع ومتبرعة وسام الملك عبدالعزيز لتبرعهم بأعضائهم | صحيفة المواطن الإلكترونيةمنح 200 متبرع ومتبرعة وسام الملك عبدالعزيز لتبرعهم بأعضائهم صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على منح 200 متبرع

Read more »

'المسند' يقترح إجراءً بسيطًا لتخفيض درجة حرارة المباني الخارجية لمواجهة الاحتراراقترح أستاذ المناخ بـ جامعة_القصيم سابقًا، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند، عمل مظلات عملاقة على مساحة 200*200 متر تقريبًا، وبارتفاع يصل إلى نحو 40-60 مترًا فوق الأحياء السكنية، وذلك ضمن وسائل التعايش والتكيف تجاه الاحترار العالمي.

Read more »

حافلات نقل الركاب تربط 200 مدينة عبر 3400 رحلة أسبوعيًا | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةحافلات نقل الركاب تربط 200 مدينة عبر 3400 رحلة أسبوعيًا دشنت الهيئة العامة للنقل خدمات نقل الركاب بالحافلات بين المدن السعودية والتي ستربط 200 مدينة ومحافظة

Read more »

القسام: بين 200 و250 أسيراً إسرائيلياً لدى المقاومة والهجوم البري لا يرهبناقال الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، إن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة بين 200 و250، منهم 200 أسير لدى القسام والباقي لدى الفصائل الأخرى.

Read more »

«أولمبياد باريس»: ماكنتوش تتأهل لقبل نهائي 200 متر فراشةتأهلت السبّاحة الكندية الشابة سمر ماكنتوش بسهولة لقبل نهائي سباق 200 متر (فراشة) للسيدات، الأربعاء، في حين تقرر استبعاد البريطاني لو جرينبانك من سباق 200 متر.

Read more »

«بوليفارد فلاورز»... عوالم من الزهور والتكوينات الفنية في الرياضافتتحت «بوليفارد فلاورز» أبوابها في الرياض على مساحة نحو 215 ألف متر مربع، تحتضن أكثر من 200 مليون زهرة، ونحو 200 مجسم ضخم صُمِّمت كلوحات فنية.

Read more »