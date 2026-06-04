جمعية البر بالمنطقة الشرقية تنفذ برنامج الأضاحي لعام 1447هـ benefiting 6180 فردًا من الأسر الأشد احتياجًا

أعلنت جمعية البر بالمنطقة الشرقية عن اختتام برنامج الأضاحي لعام 1447هـ، حيث تم تنفيذ 1065 أضحية وتوزيع أكثر من 21 ألف كيلوغرام من اللحوم على 6180 فردًا من الأسر شديدة الاحتياج في 10 مدن ومحافظات، بالشراكة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة وبمشاركة 50 متطوعًا قدموا أكثر من 500 ساعة تطوعية.

اختتمت جمعية البر ب المنطقة الشرقية برنامج الأضاحي لعام 1447هـ بتنفيذ 1065 أضحية، وتوزيع أكثر من 21 ألف كيلوغرام من اللحوم على 6180 فردًا من الأسر الأشد احتياجًا في 10 مدن ومحافظات.

نُفذ البرنامج بشراكة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة وبمشاركة 50 متطوعًا قدموا أكثر من 500 ساعة تطوعية. في إطار جهودها المستمرة لتمكين المتبرعين من أداء شعيرة الأضحية، حرصت الجمعية على تطبيق منظومة تشغيلية متكاملة تضمن تنفيذ الأضاحي وفق الضوابط الشرعية والمعايير الصحية، وإيصالها إلى الأسر المستحقة بكل يسر وكرامة. وشهد البرنامج تنفيذ 1065 أضحية، تم من خلالها توزيع أكثر من 21 ألف كيلوغرام من اللحوم ل分فاد 6180 فردًا من الأسر شديدة الاحتياج في مختلف مدن ومحافظات المنطقة.

وقد为公司تنفيذ البرنامج بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة كشريك نجاح، مما ساهم في تعزيز جودة التنفيذ والامتثال للاشتراطات الصحية المعتمدة. كما بلغ عدد رحلات التوزيع الميدانية 17 رحلة غطت 10 مدن ومحافظات، واستغرقت 46 ساعة عمل متواصلة شاركت فيها الفرق الميدانية والإدارية في عمليات الاستلام والتنظيم والتجهيز. 此外، شارك في البرنامج 50 متطوعًا ومتطوعة قدموا أكثر من 500 ساعة تطوعية في أعمال التنظيم والاستقبال والتوجيه، مما عزز كفاءة العمليات الميدانية وسرعة إنجاز المهام، وعكس روح التكافل والمشاركة المجتمعية.

من جانبه، أوضح المهندس إبراهيم بن محمد أبوعباة، الرئيس التنفيذي لجمعية البر بالمنطقة الشرقية، أن برنامج الأضاحي يعد أحد البرامج الكبرى التي تحرص الجمعية على تطويرها سنويًا لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجودة. وأشار إلى أن الإنجازات المحققة هذا العام تعكس ثقة المتبرعين ودعمهم المستمر لبرامج الجمعية ومشروعاتها.

وأضاف أن الجمعية سخّرت إمكاناتها التشغيلية والتقنية لضمان تنفيذ البرنامج ضمن منظومة متكاملة، تبدأ من استقبال التوكيلات والأضاحي، مرورًا بالذبح والتجهيز، وصولًا إلى التوزيع الميداني على الأسر الأشد احتياجًا، مما يضمن سرعة التنفيذ وجودة الخدمة ووصول الدعم لمستحقيه بكل يسر وكرامة. واختتم المهندس أبوعباة تصريحه بشكر المتبرعين والشركاء والفرق العاملة والمتطوعين الذين ساهموا في نجاح البرنامج، مؤكدًا أن هذا التعاون يجسد قيم العطاء والتكافل المجتمعي ويعزز الأثر الإيجابي للمبادرات الخيرية في المنطقة الشرقية





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