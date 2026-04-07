جمعية عناية الصحية تعلن عن نتائج مبهرة في تقريرها السنوي لعام 2025

كشف تقرير جمعية عناية الصحية السنوي لعام 2025 عن تحقيق إنجازات كبيرة في الخدمات الصحية، التوعية، والتميز المؤسسي، مع التركيز على تعزيز الصحة العامة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

أصدرت جمعية عناية الصحية تقريرها السنوي لعام 2025م، معلنةً عن تحقيق أثر صحي كبير ومتنامٍ، استفاد منه 145,136 مستفيدًا من خلال مجموعة شاملة من الخدمات العلاجية، الوقائية، والتوعوية. يوضح التقرير أن الجمعية أنفقت ما يزيد عن 88.2 مليون ريال لتقديم خدماتها الصحية، في حين تجاوزت القيمة السوقية لهذه الخدمات 122.2 مليون ريال، وهو مؤشر على كفاءة إدارة الموارد وتعظيمها، مدعومةً بشراكات فعالة أسهمت في تخفيض التكاليف بنسبة 28% من إجمالي قيمة الخدمات المقدمة.

يعكس هذا الأداء التزام الجمعية بتقديم خدمات ذات قيمة عالية وبتكلفة معقولة، مما يضمن وصول الخدمات الصحية إلى أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين. علاوة على ذلك، يشير التقرير إلى النمو المستمر في عدد المستفيدين، مما يدل على ثقة المجتمع بالجمعية وخدماتها.\في مجال التوعية الصحية، حققت الجمعية نجاحًا لافتًا، حيث تجاوز عدد مشاهدات برامج التوعية عبر المنصات الرقمية 20.2 مليون مشاهدة، شملت برامج متنوعة في مجالات التوعية الصحية والتميز المؤسسي. يعكس هذا الإنجاز اتساع نطاق تأثير الجمعية في المجتمع وفعالية جهودها في رفع مستوى الوعي الصحي وتعزيز السلوكيات الوقائية. بالإضافة إلى ذلك، نظمت الجمعية 86 مبادرة مجتمعية، استفاد منها 44,471 مستفيدًا، مما يبرز دورها الفاعل في خدمة المجتمع وتعزيز الصحة العامة. هذه المبادرات شملت حملات توعوية، برامج فحص صحي، وورش عمل تعليمية، مما ساهم في تحسين جودة الحياة الصحية للمجتمع. كما شهد العمل التطوعي الصحي نموًا ملحوظًا بنسبة 17.5% مقارنة بالعام السابق، حيث وصل عدد المتطوعين إلى 3,216 متطوعًا قدموا 53,951 ساعة تطوعية، بقيمة اقتصادية تتجاوز 10.9 مليون ريال. يعكس هذا النمو التزايد في المشاركة المجتمعية في دعم القطاع الصحي غير الربحي، مما يساهم في تحقيق أهداف الجمعية وتوسيع نطاق خدماتها.\على صعيد التميز المؤسسي، واصلت جمعية عناية الصحية تعزيز مكانتها في هذا المجال من خلال تحقيق ثلاثة إنجازات بارزة. تمثلت هذه الإنجازات في الحصول على شهادة نظم إدارة الجودة في منظمات الرعاية الصحية ISO 7101:2023، وشهادة إدارة الرعاية الصحية المرتكزة على المريض ISO 22956:2021 كأول جمعية صحية تحصل على هذا الاعتماد العالمي، بالإضافة إلى حصولها على أعلى تقييم في معيار الاستراتيجية ضمن جائزة تميز المنظمات غير الربحية لعام 2025م. يعكس هذا الالتزام الراسخ بالمعايير العالمية للجودة والتميز والتطوير المستمر للأداء المؤسسي. في مجال الحوكمة، حققت الجمعية نسبة التزام بلغت 99%، مما يدل على النضج المؤسسي ويعزز ثقة الشركاء والداعمين ويدعم استدامة أعمالها. أكد رئيس مجلس الإدارة الدكتور طلعت بن حمزة الوزنة أن هذه الإنجازات تحققت بفضل دعم القيادة الرشيدة، مشيرًا إلى استمرار الجمعية في تطوير خدماتها الصحية وتعزيز أثرها بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. من جانبه، أوضح الأمين العام الدكتور سلمان بن عبد الله المطيري أن ما تحقق هو نتيجة للتخطيط الاستراتيجي المتكامل مع التنفيذ والشراكات الفعالة، مؤكدًا على التزام الجمعية بتطوير برامجها العلاجية والوقائية، وتنمية العمل التطوعي، وفقًا لأعلى معايير الجودة والحوكمة. وأضاف أن هذه الإنجازات تحققت بفضل الله ثم بفضل دعم القيادة الرشيدة، وإسهامات شركاء النجاح، وتكامل الجهود المؤسسية، مما يعزز استدامة الأثر الصحي ويتوافق مع أهداف التنمية وجودة الحياة. كما أعرب عن شكره وتقديره لجميع الموظفين ومنسوبي الجمعية على جهودهم وعطائهم المخلصين، مؤكدًا على أن هذه الإنجازات هي ثمرة عمل جماعي وروح فريق تسعى باستمرار إلى تحقيق أثر صحي مستدام





جمعية عناية الصحية تقرير سنوي صحة خدمات صحية توعية صحية عمل تطوعي تميز مؤسسي رؤية السعودية 2030 جودة الرعاية الصحية

