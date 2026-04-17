جمعية شفا تدشن مبادرات طموحة لدعم مرضى التوحد والأورام والفشل الكلوي في جدة

احتفلت جمعية شفا للتنمية الصحية المستدامة في جدة بإطلاق أربع مبادرات جديدة لدعم فئات مجتمعية مختلفة، بالتزامن مع اليوم العالمي للتوحد. تضمنت الفعاليات تدشين مشروع مدينة طبية متكاملة، وعرضاً فنياً، وتوقيع عقود شراكة استراتيجية، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي وتقديم رعاية صحية شاملة.

احتفت جمعية شفا للتنمية الصحية المستدامة بمحافظة جدة ، في حفلها السنوي 'شعلة أمل صغيرة'، الذي أقيم بفندق إنتركونتننتال، بتكثيف جهودها لدعم وتمكين الأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد، إلى جانب مرضى الكلى والسرطان. تزامن هذا الحدث مع اليوم العالمي للتوحد ، وشهد حضوراً لافتاً من رجال الأعمال، وممثلي الجهات الاقتصادية والإعلامية، وفاعلين في القطاع غير الربحي ، مما يعكس أهمية المبادرات المجتمع ية في تعزيز الوعي وتقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجاً.

افتتح الحفل بتلاوة عطرة من القرآن الكريم، ثم تلتها كلمة مؤثرة سلطت الضوء على الأبعاد النفسية والاجتماعية والاقتصادية لدعم المرضى وأسرهم، مؤكدة على الدور الحيوي الذي يلعبه المجتمع في مساندتهم خلال مسيرة العلاج الشاقة. وقد أضفى أداء الأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد ومرضى السرطان والغسيل الكلوي للسلام الملكي لمسة إنسانية عميقة على الحدث، مجسدين روح الأمل والصمود.

قدم رئيس مجلس إدارة الجمعية، محمد بن عبد الرحمن الراجحي، عرضاً شاملاً لتوجهات الجمعية وخطتها المستقبلية، مشيداً بجهود الإدارات السابقة وشركاء النجاح، قبل أن يتم الإعلان عن تطورات هامة على صعيد التوسع في الخدمات. فقد تم خلال الحفل توقيع عقد استراتيجي مع مكتب المهندس خالد الفقيه، يهدف إلى بدء تصميم مشروع طبي طموح في منطقة عسفان، يعتمد على أرض تبرعت بها أوقاف عبد الرحمن بن عبد العزيز الراجحي. هذا المشروع سيضم مستشفى متخصصاً في علاج أورام الأطفال بسعة أولية تصل إلى 50 سريراً، مع إمكانية التوسع مستقبلاً لتصل إلى 150 سريراً. ولن يقتصر المشروع على الجانب العلاجي فحسب، بل سيوفر مجتمعاً متكاملاً يشمل مسجداً بسعة ألف مصلٍ، ووحدات سكنية للكوادر الطبية، وبرجاً فندقياً، ومجمعاً تجارياً، ومحطة وقود، مما يعزز الجاذبية ويضمن استدامة الخدمات.

شهد الحفل أيضاً عرضاً فنياً بعنوان 'شعلة أمل صغيرة' قدمه أطفال موهوبون، إلى جانب مشاركات إعلامية داعمة للمبادرات الاجتماعية، سعياً لتعزيز ثقافة العمل الإنساني والتطوعي. وقدم الرئيس التنفيذي للجمعية، الدكتور زهير عبد الرحيم ميمني، عرضاً تعريفياً تفصيلياً بالجمعية، التي تعمل بترخيص من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وتحت إشراف وزارة الصحة. وقد تم خلال الحفل تدشين أربع مبادرات مبتكرة تعكس التزام الجمعية بتحقيق أهدافها:

المبادرة الأولى، 'مقعد الرحمة'، تركز على الاستدامة البيئية والاجتماعية من خلال إعادة تدوير الكراسي المتحركة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم). تهدف هذه المبادرة إلى تأهيل النزلاء مهنياً، ودعم أسرهم، بالإضافة إلى توفير كراسي متحركة للمحتاجين، مما يحقق فائدة مزدوجة.

أما المبادرة الثانية، برنامج كفالة أطفال مرضى الأورام، فتؤكد على أهمية الكشف المبكر والعلاج. وتستند هذه المبادرة إلى مؤشرات تشير إلى أن نسبة كبيرة من حالات الإصابة بالسرطان قابلة للعلاج بشكل كامل عند التشخيص في مراحله المبكرة، مما يبرز أهمية التوعية والرعاية الوقائية.

المبادرة الثالثة، 'جسور شفا'، توفر وسائل نقل مهيأة للحالات المرضية غير الطارئة، مثل مرضى الغسيل الكلوي والسرطان وكبار السن وذوي الإعاقة. تقدم هذه الخدمة برسوم رمزية، مع تخصيص دعم مجاني للحالات غير القادرة، مما يسهل وصول المرضى إلى مراكزهم العلاجية.

وأخيراً، مبادرة 'شفا معكم'، تلتزم بتقديم خدمات طبية متنقلة عبر عيادات مجهزة، تستهدف المناطق والقرى الطرفية. تشمل هذه العيادات خدمات الفحص والعلاج في مجالات متنوعة، بما في ذلك صحة المرأة، وطب الأسنان، والفحوصات المخبرية، مما يضمن وصول الرعاية الصحية الأساسية إلى أبعد المجتمعات.

وقد تخلل الحفل فقرات إنشادية قدمها أطفال يعبرون عن الصبر والإرادة، وفقرة 'دق الجرس'، التي تعد رمزاً هاماً لإنهاء رحلة العلاج الكيميائي لمرضى السرطان وبداية مرحلة التعافي، وهو تقليد متبع في العديد من المراكز العلاجية. اختتم الحفل بحضور ممثلي القطاعين العام والخاص وعدد من الداعمين، مؤكداً على أهمية تكاتف الجهود المجتمعية لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمرضى ودعمهم الشامل.





جمعية شفا دعم المرضى اليوم العالمي للتوحد أمراض السرطان الفشل الكلوي مبادرات صحية جدة القطاع غير الربحي العمل التطوعي التنمية الصحية

