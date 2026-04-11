جمعية “نور الفلك” ترصد مذنب (C/2025 R3) في سماء القصيم

أعلنت جمعية “نور الفلك” بمنطقة القصيم عن رصدها للمذنب (C/2025 R3)، الذي يزداد سطوعًا ويقترب من الحضيض الشمسي، مما يجعله هدفًا مثاليًا للرصد بالعين المجردة والأدوات الفلكية. المذنب في طريقه إلى أقرب نقطة من الشمس مع بداية شهر ذي القعدة، مما يوفر فرصة فريدة للمشاهدة.

أعلنت جمعية “ نور الفلك ” بمنطقة القصيم عن رصد ها لل مذنب ( C/2025 R3 )، وهو جرم سماوي يزداد سطوعًا مع اقترابه من الحضيض الشمسي ، مما يثير حماسة الفلكيين وعشاق النجوم في المنطقة. ووفقًا لتصريحات رئيس الجمعية، عيسى الغفيلي، فقد أظهرت عمليات ال رصد الأخيرة وصول لمعان ال مذنب إلى القدر (5)، مما يجعله هدفًا مثاليًا لل رصد باستخدام المناظير والتلسكوبات الصغيرة، وحتى بالعين المجردة في ظل ظروف جوية مثالية.

كما أشار الغفيلي إلى أن المذنب يظهر حاليًا ضمن مجموعة نجوم الفرس الأعظم، مع بداية ظهور ذيله الغازي بشكل واضح، مما يدل على نشاط نواته المتزايد مع اقترابها من الشمس. وأكد الغفيلي أن الفترة الحالية تعتبر الأنسب للرصد من النصف الشمالي للكرة الأرضية، حيث يظهر المذنب في الأفق الشرقي قبل شروق الشمس، قبل أن يختفي تدريجيًا وينتقل ظهوره إلى الأفق الغربي مع نهاية الشهر، مما يمنح الراصدين فرصة ذهبية لمتابعة هذا الجرم السماوي النادر. جمعية نور الفلك تحث المهتمين على الاستعداد لهذه الظاهرة الفلكية المميزة.\من المتوقع أن يصل المذنب إلى نقطة الحضيض الشمسي، أي أقرب نقطة له من الشمس، مع بداية شهر ذي القعدة القادم، على مسافة تقدر بنحو 75 مليون كيلومتر فقط من الشمس. هذه المسافة القصيرة نسبيًا من الشمس ستؤدي إلى زيادة كبيرة في نشاط المذنب، مما قد يتسبب في زيادة سطوعه بشكل ملحوظ. وتشير الحسابات الفلكية إلى احتمالية زيادة سطوع المذنب بعد تجاوزه الحضيض، وذلك بسبب ظاهرة “التشتت الأمامي” للضوء، حيث قد يصل لمعانه إلى القدر (3) أو أقل، مما يجعله أكثر وضوحًا وإثارة للإعجاب. ودعا رئيس الجمعية المهتمين والمصورين الفلكيين إلى اغتنام هذه الفرصة الثمينة لرصد هذا الجرم السماوي الفريد، الذي يعتبر من الأجسام النادرة التي تعبر النظام الشمسي في مدارات طويلة تمتد لآلاف السنين. وأشار الغفيلي إلى أهمية توثيق هذه الظاهرة من خلال الصور ومقاطع الفيديو، لتوثيق هذا الحدث الفلكي التاريخي والمساهمة في نشر المعرفة الفلكية.\تشير التوقعات إلى أن المذنب (C/2025 R3) سيقدم عرضًا بصريًا مذهلاً للسكان في منطقة القصيم والمناطق المحيطة بها، مما يعزز من اهتمامهم بعلم الفلك والفضاء. وستنظم جمعية “نور الفلك” فعاليات وورش عمل لتمكين الجمهور من التعرف على هذا المذنب وكيفية رصده، بالإضافة إلى توفير المعدات والأدوات اللازمة لمراقبة هذه الظاهرة الفلكية. وتهدف الجمعية إلى تثقيف المجتمع حول أهمية علم الفلك ودوره في فهم الكون، وتشجيع الشباب على الانخراط في هذا المجال العلمي المثير. وتؤكد الجمعية على أهمية المتابعة المستمرة لبيانات الرصد والتغيرات في لمعان المذنب وتطوره، وذلك لضمان الحصول على أفضل رؤية ممكنة والاستفادة القصوى من هذه الفرصة الفلكية النادرة. كما تدعو الجمعية وسائل الإعلام إلى دعم هذه الجهود ونشر الوعي حول هذا الحدث الفلكي المهم، لإلهام المزيد من الناس بالتعرف على عجائب الكون واستكشاف أسراره





