جماهير الاتحاد تحلم بكلوب.. والوكيل يغلق الباب

تتداول جماهير الاتحاد السعودي شائعات حول إمكانية التعاقد مع المدرب يورغن كلوب، لكن وكيل أعماله ينفي أي إمكانية لتدريبه الفريق هذا العام، مما يبدد أحلام الجماهير مؤقتاً.

انشغلت جماهير نادي الاتحاد السعودي خلال اليومين الماضيين بأنباء متداولة حول إمكانية التعاقد مع ال مدرب الألماني يورغن كلوب ، المدير الفني السابق لنادي ليفربول الإنجليزي، لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة.

وقد أطلق مشجعو النادي حملة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، وطالبوا إدارة النادي بضرورة التعاقد مع كلوب في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبل المدرب الحالي البرتغالي سيرجيو كونسيساو، الذي يُتوقع أن يغادر الفريق بالتراضي بعد النتائج غير المرضية. تصدر وسم "خلصوا مع كلوب" منصة إكس في السعودية وعدد من الدول العربية، مما يعكس حماس الجماهير لاستقطاب أحد أبرز المدربين في تاريخ كرة القدم الحديثة إلى دوري روشن السعودي.

وتزامنت هذه المطالبات مع تقارير إعلامية بريطانية أكدت أن نادي الاتحاد يضع كلوب ضمن قائمة المرشحين المثاليين لقيادة المشروع الفني، نظراً للنجاحات الكبيرة التي حققها المدرب الألماني في محطاته السابقة. ورغم هذه التكهنات، سرعان ما ظهرت مؤشرات من أوروبا تضع عقبات أمام إتمام الصفقة.

الصحافي البريطاني بن جاكوبس أوضح عبر حسابه الرسمي أن الاتحاد ينظر بالفعل إلى كلوب كخيار أول، لكن مسؤولي النادي يدركون صعوبة إقناع المدرب بالعودة للتدريب حالياً، خاصة أنه يشعر براحة كبيرة في منصبه الحالي كمدير عالمي لكرة القدم لمجموعة ريد بول، بموجب عقد يمتد حتى عام 2029. كما أشار جاكوبس إلى أن الجوانب المالية والتنظيمية تشكل عائقاً، إذ لا يمتلك الاتحاد حالياً الإمكانات المطلوبة لتلبية متطلبات كلوب لبناء مشروعه الفني.

وجاء التصريح الحاسم من وكيل أعمال كلوب، مارك كوزيكه، الذي نقل عنه الصحافي الإيطالي فابريزيو رومانو قوله بوضوح: "لا توجد أي إمكانية لتدريب كلوب فريق الاتحاد هذا العام"، وهو ما اعتُبر بمثابة إغلاق مؤقت لملف المدرب الألماني بالنسبة للنادي السعودي. يذكر أن يورغن كلوب يُعد من أنجح المدربين في جيله، حيث قاد ماينز للصعود إلى الدوري الألماني لأول مرة في تاريخه، وصنع حقبة استثنائية مع بوروسيا دورتموند تُوج فيها بلقب الدوري الألماني مرتين وكأس ألمانيا، وقاد الفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا عام 2013.

أما محطته الأبرز فكانت مع ليفربول، حيث أمضى تسعة أعوام تاريخية أعاد خلالها النادي إلى القمة، متوجاً بلقب دوري أبطال أوروبا 2019 والدوري الإنجليزي الممتاز 2020 وكأس العالم للأندية وغيرها من الألقاب. وقد خاض أكثر من ألف مباراة كمدرب، واشتهر بأسلوبه الهجومي والضغط العالي المعروف بـ"غينغن برس".

وبين رغبة جماهير الاتحاد وإعجاب الإدارة بقدرات كلوب، يبدو أن حلم قدومه إلى جدة سيظل مؤجلاً في الوقت الحالي، لكنه يبقى دليلاً على طموح الأندية السعودية في استقطاب أفضل الكفاءات العالمية، في ظل التطور الكبير الذي يشهده دوري روشن السعودي بفضل استقطابه لأبرز نجوم ومدربي العالم





