جلوبانت: السعودية قادرة على وضع معايير جديدة للتجربة الرياضية الرقمية عالميا

في حوار مع الاقتصادية، يؤكد فيديريكو بيينوفي، الرئيس التنفيذي لشركة جلوبانت، أن التكنولوجيا ستحدد مستقبل الرياضة السعودية، مشيرا إلى أن الدوري السعودي يملك فرصة لبناء منظومة رقمية عالمية، وأن السعودية تستعد لاستضافة كأس آسيا 2027 وكأس العالم 2034 من خلال الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والبيانات.

في حوار خاص مع الاقتصادية، يتحدث فيديريكو بيينوفي، الرئيس التنفيذي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة جلوبانت، الشريك التقني الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، عن التحول الرياضي غير المسبوق في السعودية وكيف أن النجاح لم يعد يقاس فقط باستقطاب النجوم أو بناء الملاعب، بل أصبح مرتبطا بقدرة المنظومة الرياضية على بناء بنية تحتية رقمية تضاهي طموحاتها العالمية.

ويؤكد بيينوفي أن السعودية قادرة على وضع معايير جديدة للتجربة الرياضية الرقمية عالميا، مشيرا إلى أن الدوري السعودي يملك فرصة لا تتكرر لبناء منظومة رقمية عالمية، حيث ستحدد التكنولوجيا قصة الرياضة السعودية خلال العقد المقبل. ومع استعداد السعودية لاستضافة كأس آسيا 2027 وكأس العالم 2034، تتجه الأنظار إلى التكنولوجيا باعتبارها العامل الحاسم في إدارة البطولات، وتعزيز تجربة الجماهير، وتحويل الرياضة إلى صناعة متكاملة قائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.

ويوضح بيينوفي دور شركته في تطوير البنية الرقمية لكأس العالم 2026، حيث ستكون الأكبر في التاريخ من حيث عدد المنتخبات والملاعب والجماهير. وتتولى جلوبانت مسؤولية توفير البنية التحتية الرقمية لدعم تجربة الجماهير بأكملها، بعد أربع سنوات من التعاون مع فيفا ساهمت خلالها في تحويل منظومة متفرقة إلى نظام رقمي متكامل. وشمل ذلك بناء الأسس التقنية لمنصة فيفا بلس، وتمكين هوية موحدة للجماهير من خلال FIFA ID، وتطوير تطبيق البطولة ليكون البوابة الرئيسية لمشاركة المشجعين.

ولم يكن هذا الإنجاز نتيجة عقد واحد، بل ثمرة سجل حافل من الإنجازات الملموسة أثبتت قدرة الشركة على مساعدة فيفا في الانتقال من مبادرات متفرقة إلى منصة موحدة تحقق قيمة مستدامة. وعن تحديات الذكاء الاصطناعي، يشرح بيينوفي أن جلوبانت أنشأت وحدات الذكاء الاصطناعي كفرق تنفيذية مستمرة، حيث تتولى الأنظمة الذكية تنفيذ المهام تحت إشراف خبراء متخصصين. وقد أسهمت هذه المنهجية في تسريع الإنجاز بنسبة 20%، وتعزيز القدرة على التنبؤ، وتوفير رؤية شاملة، وترسيخ التعلم المستمر.

ويشير إلى أن التحدي الحقيقي اليوم لم يعد في بناء الحلول التقنية، بل في قدرة المؤسسات على استيعاب هذه الأنظمة والاستفادة منها. وفيما يتعلق بالدوري السعودي للمحترفين، يؤكد بيينوفي أن الشركة تسد الفجوة بين العمليات التقليدية والمنظومة الرقمية المتكاملة، حيث أصبحت مواسم الدوري تُدار عبر منصة رقمية متطورة تتيح تسجيل اللاعبين بسلاسة، وأتمتة إجراءات قيد الصفقات، وإدارة يوم المباراة بشكل فوري.

وتستخدم المنصة تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد الأخطاء وتصحيحها تلقائيا، مما يخفض الأعباء الإدارية ويمنح فرق إدارة المسابقات وقتا للتركيز على التطوير والابتكار





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الرياضة الرقمية السعودية كأس العالم الذكاء الاصطناعي الدوري السعودي

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