جلسة حوارية لفرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة عسير حول «صعود أبها والأثر الإعلامي»

نظّم فرع هيئة الصحفيين السعوديين ب منطقة عسير جلسة حوارية بعنوان « صعود أبها و الأثر الإعلامي »، على مسرح أمانة عسير ، بحضور رياضيين وإعلاميين ومهتمين بالشأن الرياضي، واستمرت لساعتين.

وكان ضيفا الجلسة الحوارية زيد الزيد، رئيس مجلس إدارة نادي أبها سعد الأحمري، ولاعب الفريق الأول لكرة القدم وليد عسيري، فيما اشتملت على عدد من المحاور التي تحدث عنها ضيفا الجلسة وكانت؛ دور أمير منطقة عسير في تحفيز نادي أبها ورحلة صعوده، وأبرز التحديات واللحظات الحاسمة في موسم الصعود، والدور الإداري في تحقيق الإنجاز، وكيف ساهمت الإدارة في بناء فريق قادر على العودة للممتاز، وكواليس غرفة الملابس، ومواقف وقصص إنسانية وطريفة عاشها اللاعبون خلال الموسم الرياضي، وأثر الجماهير في الصعود، ودور جماهير أبها في دعم الفريق وتحفيز اللاعبين، والإعلام وصناعة قصة الصعود، وكيف ساهم الإعلام و«السوشال ميديا» في إبراز النادي جماهيرياً، وكيف سيكون التحول من دوري الدرجة الأولى إلى دوري روشن، وما الفروقات والتحديات القادمة بعد العودة لدوري روشن، وما طموحات نادي أبها المستقبلية، ورؤية النادي وخططه للمواسم القادمة، وكذلك ما الرسائل الأخيرة لجماهير عسير.

وفي ختام الجلسة الحوارية، كرم نائب مدير الفرع عبدالله آل عبيّد، الشركاء والمشاركين الذين ساهموا في نجاحها.





