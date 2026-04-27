جعجع: المملكة تدعم المؤسسات الشرعية وتركز على قيام دولة فعلية في لبنان

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على دعم المملكة العربية السعودية للمؤسسات الشرعية في لبنان، مع التأكيد على أن هدفها الأساسي هو قيام دولة فعلية. كما تناول جعجع ملفات عدة، بما في ذلك اتفاق الطائف، وتسوية السلاح، والوضع الاقتصادي المتردي، والعلاقات مع إسرائيل، والجهود الدولية لوقف التصعيد.

أكد رئيس حزب القوات ال لبنان ية سمير جعجع مجدداً على وضوح سياسة المملكة العربية السعودية تجاه لبنان . وفي حديث لقناة الجديد، أكد أن المملكة لا تتدخل في الشؤون الداخلية ال لبنان ية بل تركز على مطلب أساسي واحد وهو أن يكون لبنان دولة فعلية، مشيراً إلى أن باقي التفاصيل تقع على عاتق ال لبنان يين أنفسهم.

وأوضح جعجع أن المملكة تدعم المؤسسات الشرعية اللبنانية لكنها غير مستعدة لوضع جهودها في مسار لا يؤدي إلى نتائج ملموسة. ورداً على سؤال حول ما يُتداول عن دور سعودي في بلورة تسوية داخلية، قال: لا أعلق على ما يُنسب إلى مصادر أو تسريبات، فالكثير مما يُنقل عن المملكة يكون مبالغاً فيه أو غير دقيق، مؤكداً أن هدفها الأساسي هو قيام دولة فعلية في لبنان.

وفيما يتعلق باتفاق الطائف، شدد جعجع على أنه يشكل مظلة حماية للبنان، إلا أن تطبيقه يجب أن يتم بنداً بنداً، بدءاً من البند الأساسي المتعلق ببسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، أما الحديث عن بقية البنود فيأتي لاحقاً بعد تحقيق هذا الأساس. ورأى أن طرح تسوية ملف السلاح مقابل مكاسب سياسية غير مقبول، والأولوية يجب أن تكون لإنهاء هذه المرحلة دون تقديم تنازلات سياسية، خصوصاً أن لبنان دفع أثماناً باهظة خلال العقود الماضية، وأن أي نقاش من هذا النوع سابق لأوانه.

واعتبر جعجع أن لبنان دولة شبه مفلسة، وأن حزب الله أراد خوض حرب جديدة، والدولة العميقة تتفرج، والنزيف مستمر، والشباب يهاجرون. قال: هذه ليست دولة، والسلم الأهلي، والسلم الأهلي، والسلم الأهلي؟ سنخرب جميعنا قبل أن نصل إلى السلم الأهلي. وفيما يتعلق بخيارات الدولة، أوضح جعجع أن لبنان غير قادر عسكرياً على مواجهة إسرائيل في ظل اختلال ميزان القوى بشكل كبير، معتبراً أن أي حديث عن قدرة عسكرية لبنانية على خوض هذه المواجهة غير واقعي.

وأضاف أن الوسيلة الوحيدة المتاحة أمام الدولة اللبنانية لوقف ما يحصل هي عبر التأثير الدولي، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة تبقى الجهة الوحيدة القادرة على التأثير على إسرائيل. وأكد أن الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام بادرا إلى التواصل مع واشنطن في محاولة لوقف الحرب وإعادة الأمور إلى نصابها، مؤكداً أن هذا الخيار يبقى الخيار المتاح في ظل غياب أي بدائل أخرى.

وأكد رئيس القوات أن وقف إطلاق النار القائم هو الحد الذي تمكنت الحكومة اللبنانية من تحقيقه في الظروف الراهنة، مشيراً إلى أن من يرفضه لا يقدم بديلاً عملياً. ورأى أن المرحلة الحالية ليست زمن الخطابات والشعارات، بل هي مرحلة يسقط فيها ضحايا يومياً ويتعرض فيها البلد لخسائر كبيرة، ما يفرض التعامل مع الوقائع كما هي.

وشدد على أن أي جهة قادرة على تحقيق نتيجة أفضل فلتتقدم، أما إذا لم يكن هناك من يملك خياراً أفضل، فعليه أن يترك من يحاولون العمل ليستمروا في محاولاتهم. وانتقد جعجع الطروحات التي تدعو إلى استمرار المقاومة دون الأخذ بالاعتبار كلفة ذلك على اللبنانيين، مؤكداً أن هذا النهج لم يحقق نتائج عملية، في ظل ما يشهده البلد من خسائر بشرية وتدهور اقتصادي. وقال: إن من يملك خياراً مختلفاً عن المسار الذي تعتمده الدولة فليطرحه بوضوح؛ لأن الشعارات لا تبني أوطاناً





